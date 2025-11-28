UWAGA!

„Wosk prawdę ci powie...” –  warsztaty andrzejkowe.

 Elbląg, „Wosk prawdę ci powie...” -  warsztaty andrzejkowe.

Muzeum Archeologiczno – Historyczne zaprasza na warsztaty andrzejkowe dla dzieci, które odbędą się w sobotę, 29 listopada w godzinach 1012.

Przeniesiemy się w świat magii, wróżb i wierzeń związanych z nocą św. Andrzeja, opiekuna panien i kawalerów szukających miłości oraz tych, którzy chcą podejrzeć przyszłość.

Dawniej wierzono, że noc św. Andrzeja ma moc odsłaniania przyszłości, zwłaszcza tej dotyczącej miłości i małżeństwa. Dziewczęta modliły się o dobrego męża, a następnie wróżyły, lejąc wosk przez klucz, ustawiając buty lub losując imię ukochanego. Dzisiaj tradycja andrzejkowa to przede wszystkim dobra zabawa i okazja do poznania dawnych wierzeń i zwyczajów. Na warsztatach przypomnimy wiele z tych minionych andrzejkowych tradycji.

Liczba miejsc jest ograniczona. Wstęp kosztuje 5 zł.

Zapraszamy!

Muzeum Archeologiczno-Historyczne

