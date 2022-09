Wrzesień u Sewruka

Wracamy wraz z nowym sezonem teatralnym. Rozpoczęcie nowego sezonu to powrót do prób i spektakli, a także pracy nad najnowszymi produkcjami.

Duża Scena Teatru Sewruka we wrześniu ożyje kolorami „Kaczuszkowej karuzeli”. To spektakl przygotowany z myślą o najmłodszych Widzach, jednak jest to propozycja dla całych rodzin. Przyjazne kaczuszki zadbają o uśmiech i przyjemne wspomnienia. Nowa forma przekazu uruchomi wyobraźnię i przywołała obrazy wspólnego czasu spędzonego z rodzicami, dziadkami, pierwszych poznanych utworów. W choreograficzno-muzycznej oprawie i kolorowej scenerii ożyją bohaterowie najlepszych wierszy Juliana Tuwima.

Miesiąc zamknie „Balladyna”. Najpopularniejszy dramat Juliusza Słowackiego, w którym znajdziemy wątki baśniowe, legendy i czary. Na scenie królować będą krwawe intrygi, miłość i rywalizacja. Mimo upływu lat, tematyka Balladyny jest ponadczasowa, bo zadaje machiaweliczne pytanie: czy cel rzeczywiście uświęca środki?

W czasie między spektaklami na Dużej Scenie trwają próby do najnowszej premiery, która będzie miała miejsce 15 października. Tym razem aktorzy na warsztat wzięli znakomitą, zwariowaną farsę Kena Ludwiga „Dajcie mi tenora”. Akcja ma miejsce w Clevland w latach ’30. Dyrektor opery przygotowuje się na przyjęcie światowej sławy śpiewaka operowego Tito Merelliego. Tymczasem przed występem piętrzą się problemy organizacyjne i osobiste. Na kilka chwil przed premierą sprawa się komplikuje, gdy nieoczekiwany wypadek sprawia, że sławny tenor nie pojawi się na scenie. Dyrektor opery musi wziąć sprawy w swoje ręce, by premiera za wszelką cenę się odbyła.

Więcej szczegółów na temat nowej premiery już wkrótce! Do zobaczenia w Teatrze.