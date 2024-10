Kino Światowid zaprasza na cykl seansów dla seniorów pt. "Wtorkowe kino dla dorosłych". 22 października o 12.00 odbędzie się projekcja filmu "Kulej. Dwie strony medalu".

Historia Jerzego i Heleny Kulejów – najbardziej barwnego małżeństwa Polski lat sześćdziesiątych. On – legendarny bokser, podwójny mistrz Europy i ośmiokrotny mistrz Polski, który jako jedyny polski pięściarz wywalczył dwa złota olimpijskie i choć nigdy nie leżał na deskach, to w życiu upadał nie raz. Ona – silna kobieta, która niezmiennie stała u jego boku, ale nie chciała na zawsze pozostać w jego cieniu. Film koncentruje się na okresie między 1964 a 1968 rokiem, kiedy Jerzy Kulej zdobył złoto na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio, by następnie powtórzyć ten wyczyn w Meksyku. To wielowymiarowa historia sportowca, jego triumfów na ringu, kolorytu epoki, ale także opowieść o burzliwych losach małżeństwa Kulejów, w którym wielka miłość była wy- stawiona na próbę radzenia sobie z wielkim sukcesem.

Reżyseria: Xavery Żuławski

Obsada: Tomasz Włosok, Michalina Olszańska, Tomasz Kot, Monika Mikołajczak

Produkcja: Polska 2024