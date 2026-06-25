Wyjątkowy koncert w Krypcie

Klub Środowisk Twórczych serdecznie zaprasza na koncert w najbliższą niedzielę. Confusion Project 30 czerwca zagra oficjalną premierę swojej płyty IDENTITY na festiwalu Warsaw Summer Jazz Days, ale na 2 dni przed tym wydarzeniem, 28. czerwca zawita do Krypty, aby nie tylko zagrać prapremierowo ten materiał, ale też spotkać się ze zgromadzoną publicznością na wieczorze autorskim. Będzie Q&A, rozmowy z artystami, nie zabraknie też niespodzianek. To będzie wyjątkowe spotkanie z jednym z najdłużej istniejących i najprężniej działających zespołów z północnej Polski.

Confusion Project (Michał Ciesielski - fortepian, Piotr Gierszewski - gitara basowa, Adam Golicki - perkusja) to prog-jazzowe trio, które powstało w 2013 roku w Gdańsku. Od tamtej pory zespół nagrał 6 studyjnych albumów, 2 płyty live, zagrał kilkaset koncertów w Polsce i za granicą (Litwa, Niemcy, Włochy, Holandia, Chiny, Rosja, Kazachstan), oraz nawiązał kilka owocnych muzycznych współprac z czołowymi muzykami polskiej i międzynarodowej sceny jazzowej.

IDENTITY to album o muzycznej tożsamości i to na dwóch płaszczyznach. Pierwsza, to przedstawienie muzycznej tożsamości zespołu, formuły grania, którą muzycy pieczołowicie rozwijali przez 13 lat swojej dotychczasowej działalności. To album, który mówi "Tym jesteśmy, to robimy i tak brzmimy". Album, choć nowoczesny, nie podąża za modą i trendami, zaś skupia się na szczerości przekazu, dojrzałości i niuansie zarówno w warstwie muzycznej jak i produkcyjnej. Druga płaszczyzna, to tożsamość kulturowa. Zespół sięga po polski folklor, aby wpleść jego elementy w swoją muzyczną opowieść. Trzon płyty stanowi cykl 5. autorskich mazurków. To hołd muzyków dla piękna polskiej muzyki ludowej, która od wieków stanowi inspirację dla klasycznych, a także jazzowych kompozytorów.

Klub Krypta, niedziela 28 czerwca, godz. 18. Wstęp wolny.