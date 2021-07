Wyprawa do dżungli

materiały dystrybutora

Uwielbiasz swój fotel, ale jednocześnie marzysz o podróży do amazońskiej dżungli? Wstąp do Kina Światowid i połącz obie te przyjemności. Premierowe seanse Wyprawy do dżungli od 30 lipca do 12 sierpnia.

Miłośniczka nauki Lily pragnie odnaleźć legendarne drzewo o niezwykłych właściwościach leczniczych, które mogłoby zmienić świat medycyny. W tym celu udaje się w podróż do Amazonii, gdzie zatrudnia tajemniczego Franka. Tylko na jego zrujnowanej, choć uroczej łodzi La Quila mają szansę dotrzeć do celu. Pozornie całkowicie niedobrana para bohaterów w czasie wspólnej wyprawy będzie się musiała zmierzyć się z nadprzyrodzonymi siłami kryjącymi się w zwodniczym pięknie bujnego lasu deszczowego. Im Lily i Frank będą bliżej odkrycia tajemnicy zaginionego drzewa, tym usilniej los będzie ich wystawiał na coraz cięższe próby, kładąc na szali nie tylko ich życie, ale i całej ludzkości. Reżyseria: Jaume Collet-Serra Obsada: Dwayne Johnson, Emily Blunt, Édgar Ramírez, Jack Whitehall Produkcja: USA Czas: 158 minut Bilety na film można nabyć: online

w kasie Centrum Spotkań Europejskich "Światowid". Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14.30 do 20.30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30

w biletomacie znajdującym się w holu CSE "Światowid" (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00 Więcej informacji pod numerem: 55 611 20 56/76 lub mailowo pod adresem: kino@swiatowid.elblag.pl

informacja Kina Światowid