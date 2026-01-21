Wyrusz w drogę. Dosłownie i serio. Spotkanie autorskie u franciszkanów

To nie jest kolejna publikacja z półki „podróże". To opowieść o wyjściu ze strefy komfortu. O drodze, która przestaje być trasą, a zaczyna być modlitwą. O oczach, które z każdym kilometrem widzą więcej. Bo pielgrzymka to nie tylko szlak. To przemiana serca.

W trudzie rodzi się uwielbienie. A codzienność – nagle – zamienia się w wdzięczność.

Osiemdziesiąt dni. Sześć krajów. Ponad dwa tysiące kilometrów pieszo – z północy Polski do serca Umbrii. Droga przeżywana jako jubileusz 800-lecia wydarzeń z życia św. Franciszka. To nie jest dziennik z trasy dzień po dniu. To zaproszenie do świata, w którym rzeczywistość staje się ikoną Boga, a pielgrzymowanie – bardzo konkretną modlitwą w drodze.

Spotkanie z autorem:

niedziela, 25 stycznia 2026 r.

godz. 13.00

Franciszkanie, ul. Obrońców Pokoju 10

Kawiarenka pod Aniołem – aula Domu im. o. Klimuszki

Możliwość zakupu książki z autografem Autora. Dobra rozmowa, żywe świadectwo i historia, która zostaje w głowie dłużej niż news dnia.