Wystawa Amazonia

Zapraszamy na wernisaż wystawy indywidualnej „AMAZONIA” — cyklu prac poświęconych doświadczeniu choroby nowotworowej, cielesności, pamięci i emocjom towarzyszącym osobom mierzącym się z rakiem piersi. To opowieść zapisana rysunkiem i grafiką artystyczną w postaci suchej igły — surowa i pozbawiona upiększeń.

Wystawa nie próbuje estetyzować cierpienia, ale zatrzymać uwagę przy tym, co zwykle pozostaje przemilczane: lęku, bólu, zmęczeniu, utracie, sile i codziennym trwaniu. Prace powstały w ramach przyznanego w 2025 roku przez Elbląskie Towarzystwo Kulturalne Stypendium "Promocje".

Autorką prac jest Alicja Król — artystka sztuk wizualnych, malarka, rysowniczka i graficzka związana z Elblągiem. Wyróżniona absolwentka o specjalizacji tkanina artystyczna Państwowego Liceum Plastycznego im. Józefa Szermentowskiego w Kielcach oraz kierunku Grafika o specjalizacji grafika artystyczna na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, gdzie obroniła dyplom magisterski z wyróżnieniem. Od 2020 roku działa twórczo, jako „Luka w Sztuce”. Uczestniczka ponad 30 wystaw m.in. indywidualnych, wspólnych, grupowych i zbiorowych. Prace Alicji znajdują się w kolekcjach prywatnych w Polsce i za granicą.

Kilkukrotna laureatka Stypendium Artystycznego Prezydenta Miasta Elbląga oraz programu „Promocje” Elbląskiego Towarzystwa Kulturalnego. Poza działalnością artystyczną zajmuje się również edukacją artystyczną, organizacją plenerów i wydarzeń kulturalnych oraz prowadzeniem warsztatów plastycznych. W procesie artystycznym czerpie inspiracje ze świata natury, fantazji i psychologii. Przeplatającymi się motywami są portrety, cielesność, kobiecość/androgyniczność oraz szeroko pojęta natura. Jej prace tworzone są w nurcie symbolicznym, ekspresyjnym i abstrakcyjnym, co pozwala jej na swobodne wyrażanie emocji i refleksji na temat otaczającego świata. Swój styl klasyfikuje jako ekspresjonizm semantyczny.

Na wernisaż zapraszamy 30 maja 2026 r. (sobota), godz. 12.00 do Szkoły Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu ul. Saperów 14E. Wystawa czynna do 24 czerwca 2026.