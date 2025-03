Wystawa fotografii „Dwa brzegi, jeden błękit”

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu zaprasza w środę, 12 marca o godz. 18, na wystawę fotografii pt. „Dwa brzegi, jeden błękit”. Jest to polsko-szwedzki projekt, który zadebiutował w 2024 roku wystawą inauguracyjną w Baskemölla (Szwecja).

Autorami prac są: akwarelistka i fotografka Frida Lorén oraz grafik-fotograf Krzysztof Cywiński. To projekt, który łączy mieszkańców dwóch stron Bałtyku. Celem było uchwycenie piękna morza w obiektywach aparatów. Wspólne poszukiwanie interesujących ujęć, wrażliwość na detale oraz oczekiwanie na jeden, niepowtarzalny moment były kluczowe dla powstania tych niezwykłych zdjęć.

Prace, które będzie można zobaczyć na wystawie, powstawały przez kilka miesięcy. Ich twórcy czekali na idealny moment, kiedy światło, kolor nieba i zmieniający się krajobraz Bałtyku tworzyły magię chwili.

Wystawa „Dwa brzegi, jeden błękit” to nie tylko artystyczna opowieść o dwóch stronach Bałtyku, ale również o nierozerwalnej jedności tych dwóch brzegów, połączonych błękitem morza. To symbol dominacji natury, która, choć różnorodna w każdym z tych miejsc, tworzy spójną całość.

Spacerując wzdłuż wybrzeży Bałtyku, autorzy wystawy doświadczali różnych warunków – deszczu, wiatru, porannego chłodu czy letniego upału. Te wyprawy były jak podróże do intymnych zakątków natury, odkrywanie jej ukrytych tajemnic i czerpanie z nich inspiracji. To także poszukiwanie nieustającego zachwytu nad tym, co piękne i pełne magii.

Wystawa „Dwa brzegi, jeden błękit” to spotkanie dwóch wrażliwości, które na swoich zdjęciach uchwyciły jedno wspólne piękno – morze. Morze, które oddziela, ale i łączy dwie krainy; okno na świat; świadek trudnych historii, a jednocześnie źródło marzeń dla wiecznych podróżników. To królestwo Neptuna, miejsce pełne tajemnic, które nigdy nie przestaje fascynować.

Data: środa, 12 marca 2025 r., godz. 18

Miejsce: I piętro, CSE „Światowid” w Elblągu

Wstęp wolny