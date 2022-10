Wystawa ilustracji w Galerii Pracownia

Galeria Pracownia zaprasza na wernisaż wystawy ilustracji Ady Brzozowskiej pt. "Zaginął rower", który odbędzie się w piątek (4 listopada) o godz. 18 w Galerii Pracownia przy ul. Czerwonego Krzyża 2 w Elblągu.

Ada Brzozowska — ilustratorka, projektantka graficzna, wychowanka elbląskiego MDK-u, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku i National Academy of the Arts w Oslo. Lubi miasta, miasteczka, relacje społeczne i wszystko, co dzieje się pomiędzy.

10 lat temu wyjechała z Elbląga w podróż, z której jeszcze nie wróciła. Po drodze jeździła na 9 rowerach, 4 zaginęły, a część tych, które narysowała, pokaże w Galerii Pracowni 4 listopada o godz. 18.

Ada Brzozowska "Zaginął Rower" ilustracje

piątek (4 listopada) godz. 18

Galeria Pracownia, ul. Cz. Krzyża 2, Elbląg