Wystawa o tym, jak zmieniał się region

27 marca w Elblągu otwarto ekspozycję Przemiany. Krajobraz kulturowy Warmii i Mazur 1945-2025. Zobacz zdjęcia z wernisażu w Muzeum Archeologiczno-Historycznym.

Celem nowej wystawy jest pokazanie różnych aspektów dziejów naszego regionu po II wojnie światowej. W elbląskim muzeum można obejrzeć m.in. zdjęcia Jana i Janusza Bułhaków, fotografie znajdujące się w posiadaniu Instytutu Północnego im. Wojciecha Kętrzyńskiego, Muzeum Warmii i Mazur, a także pochodzące z kolekcji prywatnych.

- Jakie zmiany zachodziły? W jaki sposób traktowaliśmy tę przestrzeń, to, co odziedziczyliśmy, a co nie zawsze należy do naszego dziedzictwa narodowego - mówił o tym, co pokazuje ekspozycja Jerzy Kiełbik, dyrektor Instytutu Północnego im. Wojciecha Kętrzyńskiego. – Jesteśmy w mieście, które zostało szczególnie dotknięte przez wojnę i ta przestrzeń, którą mamy dzisiaj, jest wynikiem wielu działań wielu ludzi – odniósł się do samego Elbląga.

Jak informowało muzeum w zapowiedzi wystawy, koncentruje się ona na przeobrażeniach przestrzeni – „odbudowie, adaptacji, nowych realizacjach architektonicznych – pozostawiając ocenę zmian odbiorcy”. Ekspozycja pokazuje też „ludzi, ich aktywności oraz sposobów przystosowania się do miejsca lub adaptowania go do własnych potrzeb”.

- Te przemiany o których jest tu mowa, to jest dla mnie zaproszenie do dyskusji - podkreślał Tomasz Gliniecki, również zaangażowany w przygotowanie wystawy. – Chodzi o to, żeby spojrzeć na to, co się wydarzyło przez ponad 80 lat z dzisiejszego punktu widzenia. Za 20, 30 lat ktoś zrobi podobną wystawę pokazując, co my zostawiliśmy po sobie – zaznaczył badacz.

Wystawę będzie można oglądać ją w Elblągu do 10 kwietnia 2026.