Wystawa prac amatorskich „Czas na farby”. Zaproszenie do świata emocji i wyobraźni

Już 2 kwietnia, w środę, o godz. 17 w Galerii Nobilis, mieszczącej się w CSE „Światowid” w Elblągu, odbędzie się wyjątkowa wystawa prac amatorskich pt. „Czas na farby”. To niezwykła okazja, by zobaczyć dzieła sześciu kobiet, które z pasją i zaangażowaniem oddają się malarstwu pod okiem artystycznej mentorki, Margarity Wójcik.

Wystawa to prawdziwa podróż po różnorodnych emocjach i doświadczeniach, które zostały uchwycone na płótnach. Prace sześciu artystek – Dominiki Zabiełło, Małgorzaty Modrzejewskiej, Anny Radtke, Władysławy Kadłubowskiej, Katarzyny Rucińskiej oraz Elżbiety Majsner – to manifesty ich indywidualnych spojrzeń na świat. Każdy obraz jest opowieścią – opowiedzianą za pomocą koloru, kształtu i faktury. Każde pociągnięcie pędzla odzwierciedla nie tylko techniczne umiejętności, ale także wewnętrzne przeżycia artystek i ich osobiste inspiracje.

Wszystkie artystki łączy wspólna pasja do malarstwa, jednak każda z nich podąża swoją własną, unikalną artystyczną ścieżką. Dzięki temu na wystawie możemy zobaczyć niepowtarzalne style i różnorodne podejścia do sztuki. To także doskonała okazja, by zainspirować się i poczuć, jak sztuka – nawet amatorska – może być drogą do wyrażania siebie i uchwycenia ulotnych chwil.

Szczegóły wydarzenia:

Data: środa, 2 kwietnia, godz. 17

Miejsce: Galeria Nobilis, Galeria Sztuki Regionalnej, CSE „Światowid” w Elblągu

Wstęp: wolny

Zapraszamy do zanurzenia się w barwny świat emocji i wyobraźni twórczyń, by na własne oczy zobaczyć, jak pasja do malarstwa przeradza się w piękne dzieła sztuki. Nie przegapcie tej inspirującej wystawy – czekamy na Was!