Wystawa prac kolumbijskiej artystki w ANS

W czwartek, 12 grudnia, w Galerii Filar Sztuki przy Bibliotece Akademii Nauk Stosowanych przy al. Grunwaldzkiej 137 odbędzie się wernisaż wystawy prac kolumbijskiej artystki Marii Fernandy Gothard Satizabal pod tytułem "Deception" Początek o godz. 17, wstęp wolny.

“Moje prace opowiadają o podróży do pełni kobiecości i wyzwaniach tej transformacji. Proces ten pełen był trudności i głębokich objawień. W naszym zmieniającym się społeczeństwie balansowanie między indywidualnością a tożsamością zbiorową nieustannie ewoluuje, podobnie jak nasze emocje - mówi o swoich pracach artystka. - Moje doświadczenia kiedyś kształtowały interakcje społeczne, dziś wpływają na nie media społecznościowe, gdzie anonimowe maski znajdują schronienie. Ta zmiana wpływa na moje pojmowanie indywidualności, która jest zarówno celebrowana, jak i zagrożona. Porzucenie własnej tożsamości dla innej prowadzi do poczucia zniewolenia przez własne decyzje i słabości w dążeniu do więzi. Jednak w mojej sztuce staje się to subtelnym tańcem między akceptacją a odrzuceniem, gdzie rytuał poszukiwań i transformacji pozwala mi zrzucić maskę na rzecz nowych początków i doświadczeń - dodaje Maria Fernanda Gothard Satizabal.

Więcej informacji o wystawie oraz autorce prac na stronie Galerii Filar Sztuki.