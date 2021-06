XXIV Letni Salon Muzyczny - Bażantarnia 2021

Już w najbliższą niedzielę (4.07) zapraszamy na inaugurację XXIV Letniego Salonu Muzycznego – Bażantarnia 2021.

NIE WSZYSTKO CZERWONE – WYSOCKI, OKUDŻAWA, to tytuł spektaklu, który swoją premierę w elbląskim teatrze miał 17 września 2016 r. o godz. 17.17. To spektakl oparty na twórczości dwóch rosyjskich bardów Włodzimierza Wysockiego i Bułata Okudżawy. Od kilku pokoleń ich nazwiska są też i w Polsce symbolami wolnej myśli, poetyckiej walki o wolność. Do ich twórczości polscy artyści sięgali przed 1989 rokiem ale sięgają też i dziś. Pieśni Wysockiego i Okudżawy w interpretacji elbląskich aktorów, to nie tylko memento dotyczące czasów dyktatorskich rządów. To pełne zadumy i refleksji utwory w pięknej aranżacji muzycznej. Jest to również lekcja historii nie tylko dla młodego pokolenia. Twórcami tego fascynującego spektaklu są: Marcin Sosnowski i Aleksander Trąbczyński - scenariusz, reżyseria i scenografia. Kompozycje i aranżacje muzyczne - Hadrian Filip Tabęcki. Na scenie muszli koncertowej w Bażantarni spektakl ten zobaczymy w interpretacji Magdaleny Fennig, Artura Hauke, Mikołaja Ostrowskiego, Dariusza Siastacza, i Marcina Tomasika.

Tegoroczna edycja salonu odbywa się pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego i Prezydenta Elbląga. Partnerami są: Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu, Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Karola Wojtyły w Elblągu, Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu, Zarząd Okręgu Polskiego Związku Łowieckiego. Projekt realizowany jest przy współudziale finansowym Samorządu Miasta Elbląg oraz Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Z uwagi na obowiązujące przepisy sanitarne przypominamy o limicie miejsc na widowni, zabraniu maseczek, zachowaniu odległości. Początek spektaklu godz.. 17.00 wstęp wolny muszla koncertowa w Bażantarni. Przed spektaklem będzie prowadzona zbiórka pieniędzy na rzecz Schroniska dla Zwierząt w Elblągu.

