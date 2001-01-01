XXVI Ogólnopolski Konkurs Ceramiony

Interesujesz się ceramiką? Tworzysz własnoręcznie prawdziwe cuda? Weź udział w XXVI Ogólnopolskim Konkursie „Ceramiony” organizowanym przez Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Najciekawsze z dzieł zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej. Na prace czekamy do 13 listopada 2025.

Serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników ceramiki do udziału w XXVI ogólnopolskim konkursie „Ceramony”, organizowanym przez Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu.

„Ceramiony” na przestrzeni lat stały się ważnym wydarzeniem artystycznym, cieszącym się niesłabnącym zainteresowaniem pasjonatów i twórców ceramiki. Wydarzenie to od lat jest prezentacją dorobku dzieci, młodzieży i dorosłych w dziedzinie ceramiki, w tym także osób z niepełnosprawnością.

W ubiegłorocznej edycji konkursu wzięło udział ponad 20 placówek: szkoły, ośrodki kultury, warsztaty terapii zajęciowej, organizacje pozarządowe oraz osoby prywatne z całej Polski. Udział w konkursie jest bezpłatny. Konkursowi będzie towarzyszyło uroczyste otwarcie wystawy wraz z wręczeniem nagród. Prace na konkurs należy nadsyłać w nieprzekraczalnym terminie do 13 listopada 2025 r.

Wszelkie informacje zawarte są w regulaminie konkursu, dostępne na stronie internetowej Organizatora: www.swiatowid.elblag.pl. W załączniku regulamin, karta zgłoszeniowa oraz protokół z przekazania prac. Dodatkowe informacje można uzyskać kontaktując się pod nr tel. 55 611 20 85, e-mail: anna.giziewicz@swiatowid.elblag.pl.