Z Chopinem w 15. sezon EOK

Jakub Kuszlik, laureat ubiegłorocznego Konkursu Chopinowskiego, był gościem specjalnym inauguracji 15. sezonu artystycznego Elbląskiej Orkiestry Kameralnej. Ze sceny szkoły muzycznej rozbrzmiewała w niedzielny wieczór muzyka Fryderyka Chopina i Mieczysława Karłowicza. Zobacz zdjęcia.

- Dziękuję za to, że jesteście z nami. Za to, że nas wspieracie i przychodzicie na nasze koncerty. Dziękuję bardzo naszemu organizatorowi, który rokrocznie dotuje naszą orkiestrę. Dziękuję również za to, że mogę pełnić tak ważną funkcję, jest to dla mnie ogromny zaszczyt – mówiła przed rozpoczęciem koncertu Karolina Nowotczyńska, dyrektor Elbląskiej Orkiestry Kameralnej. - Dziękuję naszym sponsorom, że w nas wierzycie. My z naszej strony nadal będziemy starać się wychodzić naprzeciw Państwa oczekiwaniom, będziemy szerzyć kulturę oraz rozwijać muzycznie młodych melomanów.

EOK swój piętnasty sezon zaczęła z wysokiego C, bo tak należy traktować występ z Jakubem Kuszlikiem, laureatem IV nagrody XVIII Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego (2021), jedynym nagrodzonym wówczas pianistą z Polski. W lutym 2022 roku ukazał się jego pierwszy solowy album „Brahms, Chopin”, a w niedzielny wieczór w Elblągu utalentowany pianista wykonał z towarzyszeniem Koncert Fortepianowy e-moll op. 11 Wcześniej melomani mieli okazję usłyszeć składającą się z czterech części Serenadę op. 2 na orkiestrę smyczkową, autorstwa Mieczysława Karłowicza, utalentowanego kompozytora z przełomu XIX i XX wieku, który w wieku 33 lat zginął tragicznie w Tatrach pod śnieżną lawiną.

W obu częściach koncertu orkiestrą dyrygował Alexander Humala, dyrektor artystyczny Filharmonii Krakowskiej im. Karola Szymanowskiego.

Elbląska Orkiestra Kameralna na jubileuszowy sezon przygotowała wiele niespodzianek. O kilku najbliższych dyrektor Nowotczyńska wspomniała ze sceny. W listopadzie z EOK wystąpi Adam Suska, który właśnie bierze udział w prestiżowym Konkursie Skrzypcowym im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu. A w grudniu – Marta Burdynowicz, pochodząca z Elbląga piosenkarka i aktorka musicalowa, która była zwyciężczynią dwunastej edycji programu „The Voice of Poland”.

Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl jest patronem medialnym Elbląskiej Orkiestry Kameralnej