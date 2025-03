Z potrzeby tworzenia … ceramika i malarstwo

W poniedziałek, 10 marca, o godzinie 17 w Warmińsko- Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej im. Karola Wojtyły w Elblągu odbędzie się wernisaż wystawy ceramiki i malarstwa. Wstęp wolny.

Autorkami prac są trzy kobiety

Ewa Bednarska- Siwilewicz absolwentka PLSP im. A. Kenara w Zakopanem i Edukacji Artystycznej w zakresie sztuk plastycznych na UWM w Olsztynie, pedagog, socjoterapeuta. Tworzy prace malarskie i ceramiczne, organizuje wystawy, plenery i prowadzi warsztaty. Projektuje statuetki oraz wnętrza sakralne i świeckie. Za pracę artystyczną i społeczną nagrodzona medalem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę oraz dwukrotnie Nagrodą Prezydenta Elbląga. Jej pracownia, to miejsce spotkań ze sztuką, którego klimat sprzyja wymianie doświadczeń artystycznych. Jak mówi o sobie i swojej twórczości: „w pracy edukacyjnej zawsze bliski mi jest człowiek, jego pasje i talenty. Arletę Skowronek i Katarzynę Gliniecką spotkałam w pracowni. Obie nadal rozwijają swoje artystyczne umiejętności. Kontakt ze sztuką kształtuje naszą osobowość, nadaje życiu głęboki sens.

Katarzyna Gliniecka - z wykształcenia magister zarządzania przedsiębiorstwem, specjalista w sferze kulinarnej, pedagog, terapeuta. Na co dzień pracuje jako nauczyciel zawodu w Zespole Szkół Gospodarczych w Elblągu, gdzie uczy przyszłych kucharzy i cukierników. Jej pasją jest malarstwo i fotografia.

Katarzyna: „Moja przygoda rozpoczęła się od malowania tortów. Gdy rozpoczęłam naukę w Szkole Policealnej im. J. Romanowskiej w Elblągu poznałam Ewę Bednarską – Siwilewicz. To w pracowni plastycznej odkryłam prawdziwą pasję do sztuki, tworzę prace w technice akwareli i akrylu, biorę udział w plenerach malarskich, doskonaląc warsztat plastyczny, spotykam osoby o podobnych zainteresowaniach. Twórczość to więcej niż hobby, to sposób na uchwycenie piękna chwili i wyrażania emocji.”

Arleta Skowronek absolwentka administracji publicznej i psychopedagogiki pracy. Obecnie pracuje jako konstruktor w zakładzie odzieżowym. Przez wiele lat prowadziła własną pracownię krawiecką, gdzie szyto wyroby lniane, w tym stroje historyczne inspirowane ubiorem średniowiecznym i epoką napoleońską. Specjalizuje się w technikach ceramicznych, doskonali warsztat twórczy podczas plenerów i szkoleń, tworzy prace o charakterze użytkowym i ozdobnym. Ceramika podobała jej się od zawsze. Fascynowała ją prostota glinianych garnków, urok figurek i pater z lat siedemdziesiątych. Przygodę z ceramiką zaczęła w CSE „Światowid” w Elblągu, gdzie trafiła na warsztaty Ewy Bednarskiej- Siwilewicz i tam: „przy jej pomocy i pod czujnym okiem po prostu wsiąkłam. Praca z gliną daje radość tworzenia, możliwość stosowania różnych technik i doświadczanie sprawczości. To wyjątkowy rodzaj terapii, w którą angażujemy ręce i serce. Wszystko to daje ogromną satysfakcję.

Prace można oglądać do 14 marca 2025 roku w Bibliotece Pedagogicznej w Elblągu ul. św. Ducha 25 (w godzinach pracy biblioteki)