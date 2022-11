Z Re-Wizji powstała wystawa

Zapowiada się wyjątkowy wieczór – pełen doznań artystycznych. W ostatnią środę listopada w Galerii Nobilis odbędzie się wystawa audiovideo połączona z koncertami: ambient oraz muzyki elektronicznej oraz występem muzycznym na żywo – będącym dopełnieniem generowanych obrazów. Opiekę artystyczną nad wydarzeniem sprawuje Maciej Olewniczak Zapraszamy do Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu w środę (30 listopada), początek o godz. 18:30. Wstęp wolny.

Wydarzenie jest efektem działań Inkubatora Przedsiębiorczości Kulturalnej działającego w ramach Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu, który to w pierwszym kwartale roku 2022 ogłosił konkurs grantowy pn. RE-WIZJE 2022. Program miał na celu wytworzenie i rozpowszechnianie nowych treści kultury obejmujących dziedziny sztuki możliwe do komunikowania za pośrednictwem nowych mediów i szeroko pojętych działań audiowizualnych. Jak widać po programie planowanej wystawy udało się to zrealizować w 100%.

- Współczesna kultura ma w coraz większym stopniu charakter partycypacyjny. Mając na uwadze dynamicznie zmieniające się otoczenie społeczno-gospodarcze niezwykle ważne jest rozwijanie przedsiębiorczości kulturalnej w bardzo szerokim zakresie. Temu miał służyć nasz grant – mówi Magdalena Czarnocka-Kaptur, wicedyrektor Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. – Mamy nadzieję, że audiowizualna wystawa przypadnie Państwu do gustu. Już dziś zapraszamy na środowy wieczór, który nie będzie takim typowym wernisażem, a bardziej artystycznym performance – dodała Magdalena Czarnocka-Kaptur.

Zwycięzcą konkursu zostało Stowarzyszenie Elbląg-Europa i to ono odpowiedzialne było za realizację programu RE-WIZJI 2022. Stowarzyszenie przeprowadziło warsztaty i spotkania, które pozwoliły stworzyć ostateczny efekt wystawy audiowizualnej.

Efekt działań do zobaczenia już w środę (30 listopada), początek o godz. 18:30 w Galerii Nobilis. Wstęp wolny.