Z Yavin w Polskę, w świat i przez odległą galaktykę (Gwiezdne wojny w Elblągu, część 7)

Dziś (4 maja) jest święto wszystkich miłośników filmów rozgrywających się "Dawno, dawno temu, w odległej galaktyce". Z tej okazji sprawdzamy, co teraz robi modelarska grupa Yavin, tworząca niesamowite obiekty ukazujące świat Star Wars, a której wystawę mogliśmy oglądać w zeszłym roku w Elblągu. Dołączamy też film przygotowany na ostatnią wystawę w EC1 w Łodzi...

"Latanie jest dla droidów"

Po stopniowym zniesieniu ograniczeń koronawirusowych w Polsce i na świecie na większą skalę można znów organizować wydarzenia kulturalne, choćby wystawy i konwenty. A na tych ekipa z Yavin – grupa składająca się w znacznej mierze z elblążan – czuje się jak ryba w wodzie. W Elblągu ich prace można było obejrzeć w minione wakacje, a w ostatnich miesiącach niesamowite gwiezdnowojenne obiekty można było zobaczyć w Lublinie, Ostródzie, Wrocławiu, Brukseli... W najbliższych planach są z kolei Budapeszt, Wilno i Bazylea. Prace grypy Yavin na konwentach w kraju i na świecie cieszą się wielkim uznaniem, tym bardziej warto przypomnieć o elbląskim pochodzeniu wielu z nich....

Kultura popularna, także w wydaniu Yavin, wchodzi w dialog z aktualnymi wydarzeniami na świecie. Tu mistrz Yoda w barwach Ukrainy na konwencie w Brukseli. Fot. Yavin

"Moim sprzymierzeńcem jest Moc"

- Dziś 4 maja, ale święto jest po to, żeby dzięki niemu pamiętać o czymś w szarej codzienności. Tak jak my o Gwiezdnych wojnach – podkreśla w rozmowie z nami Marek Kulesza z grupy Yavin. Czego miłośnik Star Wars i autor niezwykłych prac z nimi związanych może życzyć innym fanom uniwersum z Elbląga? Odpowiedź jest oczywista. - Niech Moc będzie z wami – przywołuje słynny cytat z gwiezdnowojennych historii. - W dzisiejszych czasach takiej mocy, siły, naprawdę nam wszystkim potrzeba na co dzień... - dodaje.

Przypomnijmy, że w skład grupy Yavin wchodzą Adam Kulesza, jego brat Marek Kulesza z żoną Katarzyną Anuszewisz-Kuleszą (Elbląg) i Bernard Szukiel (Ostrołęka).

"Będziemy obserwować twoją karierę z dużym zainteresowaniem"

A kiedy ponownie obejrzymy prace grupy Yavin w Elblągu? Konkretnych ustaleń jeszcze nie ma, dowiadujemy się jednak, że rozmowy na ten temat będą prowadzone. Czekamy na efekty! Póki co z okazji 4 maja przypominamy: o ostatniej wystawie w Ratuszu Staromiejskim pisaliśmy tutaj. Obszernie o grupie Yavin pisaliśmy w tekstach Dawno, dawno temu poszliśmy do kina oraz Coś bogatszego niż obraz w kinie. Grupę Yavin poznamy też na jej stronie internetowej i na Facebooku.

Powtórzmy więc raz jeszcze: Niech Moc będzie z Wami i do zobaczenia w odległej galaktyce!