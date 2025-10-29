Zaduszki jazzowe

W hołdzie dla muzyki i wielkich artystów oraz, by wspomnieć wszystkich nieobecnych – to przesłanie organizacji zaduszek jazzowych, które odbędą się 6 listopada o godz. 19 w Klubie Muzycznym Mjazzga. Wystąpi kwintet jazzowy, złożony głównie ze studentów Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy.

W muzyczną podróż słuchaczy zabierze kwintet jazzowy w składzie: Paulina Wutowicz - wokal; Wiktor Szerszeń - trąbka/flugelhorn, Aleksander Hejber - instrumenty klawiszowe, Michał Staśkowiak - gitara basowa, Jan Wróblewski - zestaw perkusyjny. Skład zespołu w większości tworzą studenci Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, którzy kształcą swój warsztat pod okiem wybitnych pedagogów i profesorów.

Zróżnicowany repertuar obejmuje zarówno amerykańskie i polskie standardy muzyki jazzowej, kołyszące brzmienia brazylijskiej bossa novy, czy energiczne hiszpańskie rytmy. W programie nie zabraknie kompozycji i utworów wielkich mistrzów takich, jak:Frank Sinatra, Nat King Cole czy Krzysztof Komeda.

Koncert odbędzie się w Klubie muzycznym Mjazzga przy ul. Kowalskiej 1/2C. Początek koncertu o godz.19. Wejściówki do nabycia na miejscu. Dochód z koncertu w całości przeznaczony zostanie na wspieranie kolejnych tego typu inicjatyw muzycznych oraz realizacje marzeń młodych muzyków.