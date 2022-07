Zadyryguj EOK, czyli Orkiestra w rękach melomanów

Fot. archiwum portEl

Sierpniowa niedziela, elbląska starówka i dźwięki Elbląskiej Orkiestry Kameralnej – czego więcej potrzeba do szczęścia melomanom? Chyba tylko wzięcia do ręki batuty i poprowadzenia koncertu EOK, a że kameraliści lubią spełniać marzenia, będzie to możliwe 21 sierpnia w samo południe!

Starszy czy młodszy, wyższy czy niższy, z Zatorza czy z Zawady – każdy będzie mógł wówczas zadyrygować Orkiestrą i przekonać się, jak mu idzie w roli dyrygenta. Kto wie, czy nie będzie to wstęp do największych sal koncertowych Europy… Niedziela (21 sierpnia), godz. 12 ul. Stary Rynek w Elblągu Wykonawcy: Dyrygent – każdy chętny meloman Elbląska Orkiestra Kameralna W programie m.in. Muzyka z Polski i świata Wstęp wolny

Elbląska Orkiestra Kameralna