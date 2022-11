Piątkowy wernisaż "Zaginął rower" w Galerii Pracownia zgromadził wiele osób, zainteresowanych poznaniem twórczości Ady Brzozowskiej, elblążanki, który obecnie mieszka i tworzy w Oslo. Zobacz zdjęcia.

Ada zaprezentowała prace wykonane w różnych ulubionych przez nią technikach na przestrzeni ostatnich 7 lat. Są to między innymi ilustracje do książek, tablice ilustracyjne. Mieliśmy więc okazję poznać barwny, pełen życia i dynamiki świat wyobraźni młodej artystki.

Ada Brzozowska to ilustratorka, projektantka graficzna, wychowanka elbląskiego MDK-u, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku i National Academy of the Arts w Oslo. Lubi miasta, miasteczka, relacje społeczne i wszystko, co dzieje się pomiędzy. 10 lat temu wyjechała z Elbląga w podróż, z której jeszcze nie wróciła. Po drodze jeździła na 9 rowerach, 4 zaginęły, a część tych, które narysowała, pokazuje w Galerii Pracownia, która mieści się w budynku przy ul. Czerwonego Krzyża.