Zagrajmy Chopina!

Dwa muzyczne światy, jedna scena – i wieczór pełen emocji! Elbląska Orkiestra Kameralna zaprasza na wyjątkowe spotkanie z muzyką dwóch wybitnych kompozytorów – Fryderyka Chopina i Arthura Honeggera.

Na scenie wystąpi Elbląska Orkiestra Kameralna, którą poprowadzi Alexander Humala. Solistką tego wieczoru będzie Zuzanna Sejbuk – utalentowana pianistka młodego pokolenia, ceniona za muzyczną wrażliwość, ekspresję i niezwykłą swobodę interpretacyjną. To spotkanie dwóch muzycznych światów – romantycznej poezji Chopina i nowoczesnego, pełnego energii języka Honeggera – zapowiada wieczór pełen emocji i artystycznych wrażeń. 17.10.2026, sobota, 19:00 Zagrajmy Chopina! Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu Wykonawcy: Zuzanna Sejbuk - fortepian Alexander Humala – dyrygent Elbląska Orkiestra Kameralna W programie:* Arthur Honegger symfonia nr 2 F. Chopin - Koncert fortepianowy nr 1, e-moll, op.11 Czas koncertu: około 90 minut Bilety: 60 zł normalny / 50 zł ulgowy / 35 zł grupowy / 30 zł studencki Rezerwacje: Kasa, Ratusz Staromiejski, tel. 55 237 47 20, 513 095 840, bilety@eok.elblag.eu Sprawdź zniżki z Elbląską Kartą Dużej Rodziny oraz Strefę Tanich Biletów! * Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany programu.

Elbląska Orkiestra Kameralna