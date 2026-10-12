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Zagrajmy Chopina!

 Elbląg, Zagrajmy Chopina!

Dwa muzyczne światy, jedna scena – i wieczór pełen emocji! Elbląska Orkiestra Kameralna zaprasza na wyjątkowe spotkanie z muzyką dwóch wybitnych kompozytorów – Fryderyka Chopina i Arthura Honeggera.

Na scenie wystąpi Elbląska Orkiestra Kameralna, którą poprowadzi Alexander Humala. Solistką tego wieczoru będzie Zuzanna Sejbuk – utalentowana pianistka młodego pokolenia, ceniona za muzyczną wrażliwość, ekspresję i niezwykłą swobodę interpretacyjną.

To spotkanie dwóch muzycznych światów – romantycznej poezji Chopina i nowoczesnego, pełnego energii języka Honeggera – zapowiada wieczór pełen emocji i artystycznych wrażeń.

 

17.10.2026, sobota, 19:00

Zagrajmy Chopina!

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu

 

Wykonawcy:

Zuzanna Sejbuk - fortepian

Alexander Humala – dyrygent

Elbląska Orkiestra Kameralna

 

W programie:*

Arthur Honegger symfonia nr 2

F. Chopin - Koncert fortepianowy nr 1, e-moll, op.11

 

Czas koncertu: około 90 minut

 

Bilety: 60 zł normalny / 50 zł ulgowy / 35 zł grupowy / 30 zł studencki

 

Rezerwacje:

Kasa, Ratusz Staromiejski, tel. 55 237 47 20, 513 095 840, bilety@eok.elblag.eu

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* Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany programu.


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