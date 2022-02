- Wolę fotografować ludzi, lubię jak jest jakiś ruch, emocje. Widoki też lubię, jak na przykład ten ze zdjęcia na Fotkę Miesiąca. Do tej fotki zainspirował mnie napis „Krajobraz zimowy”, który ktoś pozostawił jako street art. Powstał taki obraz w obrazie – mówi Paweł Poźniak, autor jednego ze zdjęć w kalendarzu Fotka Miesiąca. Na portEl.pl będziemy rozmawiać także z innymi autorami kalendarzowych zdjęć.

Rafał Gruchalski - To Pana debiut w konkursie Fotka Miesiąca i od razu Pana zdjęcie znalazło się na wystawie i w kalendarzu na 2022 rok. Co Pana skusiło, by w nim wystartować?

Paweł Poźniak: - Oglądałem wcześniej fotki innych osób z konkursu, sam też chodziłem po mieście i pstrykałem, więc stwierdziłem, że może ja też spróbuje wystawić fotkę. Wrzuciłem ją też na Facebooka, by znajomi również mogli ją ocenić. Zająłem chyba trzecie miejsce pod względem ocen, dlatego byłem zdziwiony, że moje zdjęcie znalazło się i w kalendarzu i na wystawie... Zdjęcie powstało spontanicznie podczas jednego ze spacerów po parku Kajki. Zrobiłem ich chyba z 10 w tym miejscu, wybrałem moim zdaniem najlepsze.

- Często Pan fotografuje?

- Kiedyś kupiłem sobie lustrzankę przed wyjazdem na wakacje. Po powrocie leżała kilka lat... Gdy niedawno wróciłem z zagranicy, zapisałem się nawet na kurs fotograficzny. Spontanicznie raz na jakiś czas biorę po prostu aparat, by coś ciekawego uwiecznić.

- Krajobrazy czy ludzi?

- Wolę fotografować ludzi, lubię jak jest jakiś ruch, emocje. Widoki też lubię, jak na przykład ten ze zdjęcia na Fotkę Miesiąca. Do tej fotki zainspirował mnie napis „Krajobraz zimowy”, który ktoś pozostawił jako street art. Powstał taki obraz w obrazie.

- Czym dla Pana był udział w konkursie?

- To fajna zabawa. Pomyślałem sobie „wrzucę zdjęcie i zobaczę, co się będzie działo”. W konkursie jest bardzo dużo profesjonalnych zdjęć. Nie sądziłem, że mam jakąkolwiek szansę na wygraną. Teraz, gdy mam już kalendarz, wiem, że było warto.

- W tym roku też będzie Pan nadsyłał zdjęcia na konkurs Fotka Miesiąca?

- Myślę, że tak. Nie mam jeszcze pomysłu, jakie. Mam motywację, by coś ciekawego uwiecznić.

- Na koniec proszę powiedzieć coś o sobie.

- Ma 41 lat, niedawno wróciłem do Elbląga z Holandii. Szukam obecnie ciekawego zajęcia.

Wystawę Fotka Miesiąca ze zdjęciami Czytelników portEl.pl można oglądać w CSE Światowid do końca marca w godzinach otwarcia placówki. Serdecznie zapraszamy. Wystawa mieści się na obu piętrach wokół holu Światowida.

Wkrótce opublikujemy kolejne rozmowy z autorami zdjęć do kalendarza Fotka Miesiąca na 2022 rok.