Zajęcia dla najmłodszych w Lokomotywie

Filia biblioteczna Lokomotywa przy ul. Ogólnej zaprasza rodziców/opiekunów z dziećmi w wieku 2-3 lata na zajęcia w bibliotecznej „Stacyjce”, a z nieco starszymi 4-6 lat na „Bajkowy podwieczorek”. W trakcie zajęć będzie mnóstwo świetnej zabawy i ciekawe książkowe historie. Obowiązują zapisy. Zapraszamy do zapoznania się z grafikiem na kwiecień.

„Stacyjka”:

10 kwietnia, godz. 10:30 - zajęcia inspirowane będą książką „Kicia Kocia i Nunuś. Co robisz?” Anity Głowińskiej. Podczas zajęć uczestnicy zajęć wraz z bohaterami książki: Kicią Kocią i Nunusiem pobawią się w zabawę "zgaduj - zgadula", próbując odgadnąć, co najbardziej lubi robić młodszy braciszek Kici Koci. W programie również zabawy ruchowe, piosenki z pokazywaniem i inne atrakcje.

24 kwietnia, godz. 10:30 - zajęcia inspirowane będą książką „Pola i Piotruś. Balon” Camilli Reid. W czasie zajęć uczestnicy będą się doskonale bawić z wykorzystaniem balonów i baniek mydlanych. W programie również zabawy ruchowe, piosenki z pokazywaniem i inne atrakcje.

„Stacyjka” to dynamiczne, pełne zabawy zajęcia dla najmłodszych (2-3 lata) w oparciu o dziecięcą literaturę. Celem zajęć jest wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka poprzez obcowanie z literaturą, która jest źródłem wielu przeżyć i wrażeń oraz niezastąpionym sposobem wzbogacania wyobraźni u dziecka. Dla rodziców są one okazją do wymiany doświadczeń związanych z wychowaniem dzieci.

„Bajkowy podwieczorek”:

25 kwietnia, godz. 16:30 - zajęcia inspirowane będą książką„ Nic nie przestraszy misia” Elizabeth Dale. Podczas zajęć uczestnicy poznają uroczą niedźwiedzią rodzinę, w której najmłodszy z misiów budzi się z powodu przerażającego hałasu. Co obudziło misia i jak oswoić strachy i lęki - dzieci dowiedzą się w trakcie spotkania. Zajęcia pełne będą zabaw, piosenek i innych atrakcji, a w części plastycznej powstaną misiowe maski.

„Bajkowy podwieczorek” to cykl popołudniowych spotkań w bibliotece dla małych czytelników, mający na celu stworzenie bezpiecznej przestrzeni do słuchania, czytania, zabawy oraz tworzenia w oparciu o literaturę dla najmłodszych.