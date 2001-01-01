Zalew Wiślany zamknięty w ramy

W Muzeum Regionalnym Urzędu Miasta i Gminy w Tolkmicku można obejrzeć obrazy poplenerowe nieformalnej grupy malarskiej kobiet, które tworzą amatorsko pod opieką artystki Margarity Wójcik. Tegoroczny czerwcowy plener inspirowany był Zalewem Wiślanym. Zobacz zdjęcia.

Swoimi pracami amatorki chciały zwrócić uwagę na ten akwen wodny i jego znaczenie nie tylko turystyczne, ale i gospodarcze dla naszego regionu. Prezentując swoje prace, amatorki chcą ponadto przekazać, że warto pielęgnować swoje pasje. Kolejny plener organizowany przez Margaritę Wójcik w jej studiu Agarela w Łęczu był okazją do wspólnego tworzenia, inspiracji i szlifowania swojego warsztatu.

Obrazy Margarity Wójcik, Doroty Świderskiej, Reginy Ładyńskiej, Moniki Górskiej, Jolanty Jakubów, Katarzyny Rucińskiej, Mirosławy Mazurek i Ewy Baran można obejrzeć w muzeum do końca września, od środy do niedzieli w godzinach od 10 do 18.