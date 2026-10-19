Zapach i kreatywność - warsztaty tworzenia świec i mydełek w CSE Światowid

Własnoręcznie wykonane świece zapachowe i ozdobne mydełka będą można stworzyć podczas warsztatów organizowanych w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Zajęcia połączą rękodzieło z możliwością eksperymentowania z zapachami, kolorami i naturalnymi dekoracjami.

Warsztaty odbędą się 13 listopada o godz. 17 w Pracowni tkactwa i rękodzieła artystycznego CSE „Światowid” w Elblągu. Uczestniczki samodzielnie przygotują własne kompozycje, dobierając aromaty, barwy oraz ozdobne dodatki, takie jak suszone kwiaty i naturalne elementy dekoracyjne.

Do udziału nie jest wymagane wcześniejsze doświadczenie w rękodziele. Organizatorzy zapewnią wszystkie niezbędne materiały, narzędzia oraz instruktaż prowadzącej. Spotkanie będzie okazją do rozwijania kreatywności, odpoczynku i spędzenia czasu w kobiecym gronie.

Warsztaty stanowią część trzydniowego wydarzenia „Kobieta to ja – artystyczne inspiracje kobiet”, które odbędzie się w dniach 13–15 listopada 2026 roku w CSE „Światowid” w Elblągu. W programie znalazły się między innymi warsztaty, spotkania z ciekawymi osobami, koncert i wystawa: „Kobieta to ja – artystyczne inspiracje kobiet”

Informacje o warsztatach

Warsztaty tworzenia świec zapachowych i mydełek ozdobnych

Data: 13 listopada 2026 roku

Godzina: 17.00

Miejsce: Pracownia tkactwa i rękodzieła artystycznego, CSE „Światowid” w Elblągu

Cena: 20 zł

Zapisy: 55 611 20 59

Patronat honorowy nad wydarzeniem „Kobieta to ja – artystyczne inspiracje kobiet” objęli Marcin Kuchciński, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, oraz Michał Missan, Prezydent Elbląga.