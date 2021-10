Zaplanuj sobotę z biblioteką

Jak co roku w Noc Bibliotek zapraszamy do biblioteki na moc fantastycznych atrakcji, jakie przygotowaliśmy dla Was z naszymi przyjaciółmi. Hasłem tegorocznej edycji jest „Czytanie wzmacnia” i mamy nadzieję, że tak właśnie poczujecie się w tę sobotę. Będziemy czerpać moc z książek i natury. Zapraszamy uczestników w każdym wieku!

Dla wszystkich wokół świata natury: godz. 12:00-15:00 Uszyj sobie notes: warsztaty introligatorskie uczestnicy uszyją prosty notes ozdobiony grafiką ze zbiorów zabytkowych Biblioteki Elbląskiej miejsce: sala "U św. Ducha" Sztuka lasu: warsztaty ekologiczno-artystyczne uczestnicy stworzą niepowtarzalną kompozycję z leśnych materiałów, pozyskanych bez ingerencji w naturę miejsce: dziedziniec Dla dzieci i młodzieży: godz. 15:00-16:00 – Najlepszy przyjaciel człowieka: warsztaty dogoterapii zajęcia inspirowane książką „Luna Pies terapeuta” Barbary Gawryluk z Fundacją Psy Dzieciom miejsce: dziedziniec godz. 17:00-18:00 – Moc przyjaźni: warsztaty przyrodnicze zajęcia inspirowane książką „Lolek” Adama Wajraka miejsce: Bulaj, ul. Zamkowa 1 godz. 19:00-20:30 – Operacja Człowiek w Czerni: film (Norwegia 2018, reż.Grethe Bøe-Waal) ekranizacja serii książek dla dzieci „Biuro Detektywistyczne nr 2” miejsce: sala kinowa godz. 19:00-21:00 – Moc wyobraźni: wieczór z Cosplayem sesja zdjęciowa w cosplayach i gra biblioteczna „Czytanie wzmacnia” miejsce: Bulaj, ul. Zamkowa 1 Dla dorosłych: godz. 16:00-17:00 – Sztuka z papieru: warsztaty rękodzieła uczestnicy poznają podstawy techniki folding books miejsce: wypożyczalnia naukowa godz. 18:00-19:00 – Gra słowem: gry i zabawy z wykorzystaniem słów miejsce: Regioteka (I p.) godz. 19:30-21:00 – Moc książki historycznej: Elbląskie Bractwo Historyczne i Tomasz Stężała wokół książki „As i dama” sala "U św. Ducha" Wystawy: Świat natury w życiu i wyobraźni dawnych elblążan (Regioteka i dziedziniec) Sztuka z książek (wypożyczalnia naukowa) Z czapką na głowie, z książką pod pachą: wystawa przewodników i czapek z różnych miejsc świata (wypożyczalnia literacka, I p.) Oswoić lęk (okna Bulaja) Kiedy: 9 października, 12:00-21:00 Gdzie: Biblioteka Elbląska, ul. św. Ducha 3-7

Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida