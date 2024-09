Zapraszamy na spotkanie z dyrygenckim żywiołem!

28 września Elbląska Orkiestra Kameralna przygotowała dla melomanów niesamowity koncert „Smyczkowe dialogi mistrzów”. Tym razem w roli głównej wystąpi orkiestra, a poprowadzi ją prawdziwy mistrz sztuki dyrygenckiej – Thomas Kalb. Zapraszamy do elbląskiej szkoły muzycznej na niezapomniany wieczór pełen emocji.

Smyczkowe dialogi poprowadzi niezwykle utalentowany, ceniony na całym świecie, niemiecki dyrygent – Thomas Kalb. Zabierze on muzyków Elbląskiej Orkiestry Kameralnej w podróż pełną emocjonalnych wyzwań muzyki prawdziwych mistrzów, jakimi są niewątpliwie Felix Mendelssohn-Bartholdy oraz Richard Strauss. Będzie to dowód, że genialny dyrygent to prawdziwa moc orkiestry.

Thomas Kalb to prawdziwy huragan emocji, płynących spod batuty i smyczków. Doświadczyły tego dziesiątki najważniejszych sal koncertowych na świecie, gdzie koncerty z jego udziałem nagradzane były owacjami na stojąco. We wrześniu do tego grona dołączy Sala Koncertowa Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu.

Swoimi występami Thomas Kalb zaprzecza pojęciu „dyrygencka zachowawczość”. Choć dyrygent pozostaje wierny wskazaniom partyturowym, stanowią one dla niego punkt wyjścia do nadania interpretacjom autorskiego piętna. Piętna wyrazistego do tego stopnia, że niemiecka prasa określiła Kalba mianem „malarza dźwięków – tak plastyczne i wielobarwne są jego koncerty”, a także „suwerennego interpretatora”.

Thomas Kalb, przez lata dyrektor Filharmonii miasta Heidelberg (nagrodzony m.in. przez Niemieckie Stowarzyszenie Wydawców Muzycznych za najlepszy program koncertowy sezonu artystycznego), obecnie prowadzi Młodą Filharmonię Kameralną Rhein-Neckar (od 2007 roku).

28. września Thomas Kalb poprowadzi zaś Elbląską Orkiestrę Kameralną ku szczytom wirtuozerii, drogą wiodącą przez dzieła Felixa Mendelssohna-Bartholdy’iego i Richarda Straussa. Maestro uważa, że solista jest jedynie dodatkiem do fundamentu, który stanowi każda orkiestra. Prawdziwa moc drzemie w całym zespole – w naszych muzykach EOK tej mocy zdecydowanie nie brakuje – dlatego postanowi ją ukazać, co z pewnością będzie niezapomnianym przeżyciem.

Serdecznie zapraszamy.

28.09.2024, sobota, 19:00

Smyczkowe Dialogi Mistrzów

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu

Wykonawcy:

Thomas Kalb - dyrygent

Elbląska Orkiestra Kameralna

W programie m.in. *



Felix Mendelssohn-Bartholdy - Kwartet smyczkowy Nr. 6 f-moll op. 80 na orkiestrę smyczkową

Richard Strauss - "Metamorfozy" na 23 instrumenty smyczkowe

Bilety: 50 zł normalny / 40 zł ulgowy / 25 zł studencki

Bilety online dostępne na stronie https://eok.vectorsoft.pl/MSI/mvc/pl.

Przy zakupie biletu na koncert 28 września – bilet na koncert 12 października za 10 złotych!

Zniżka dostępna w Kasie EOK.

Rezerwacje:

Biuro Koncertowe, Ratusz Staromiejski, tel. 55 237 47 49, 513 095 840, bilety@eok.elblag.eu

Sprawdź zniżki z Elbląską Kartą Dużej Rodziny oraz Strefę Tanich Biletów!

*Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany programu

Ekologiczny koncert w Elblągu

Elbląska Orkiestra Kameralna zaprasza na prawdziwie eko-symfonię Adama Wesołowskiego "Symfonia lasu". To jedyna kompozycja wykorzystująca naturalne dźwięki nagrane w polskich lasach, które zostały wprowadzone do partytury orkiestry i współgrają na scenie w tym samym czasie. Poddane masteringowi oraz wyobraźni kompozytora zostały usystematyzowane rytmicznie by współgrać z orkiestrą na żywo. Usłyszymy odgłosy lasu - stukanie drewna, szum drzew czy spadające liście. Dzieło pod batutą kompozytora dopełniać będzie materiał video współtworzony z AI, który wzbogacać będzie całą kompozycję.

Podczas koncertu usłyszymy także Jarosława Meisnera - puzonistę Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku, który wykona dwie kompozycje z towarzyszeniem orkiestry i elektroniki: Gliss Koncert oraz Euphory Concerto. Obie kompozycje nawiązywać będą w swoim charakterze do muzyki filmowej i epickiej, w których na głównym planie wybrzmiewał będzie puzon.

Jarosław Meisner jest wybitnym puzonistom młodego pokolenia, który przekracza techniczne granice gry na puzonie. Laureat wielu nagród za granicą i w kraju. Jego gra solowa słynie nie tylko z niesamowitej wirtuozerii i ekspresji, ale przede wszystkim z przepięknego brzmienia instrumentu. Jesteśmy przekonani, że usłyszenie na żywo kompozycji w wykonaniu Jarosława Meisnera przerośnie Państwa oczekiwania.

12.10.2024, sobota, 19:00

Symfonia Lasu

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu

Wykonawcy:

Jarosław Meisner - puzon

Adam Wesołowski - dyrygent

Elbląska Orkiestra Kameralna

W programie m.in. *

Adam Wesołowski - "Symfonia lasu" na orkiestrę smyczkową i multimedia

Adam Wesołowski - Gliss Koncert na puzon, orkiestrę smyczkową i elektornikę

Adam Wesołowski - Euphory Concerto na puzon, orkiestrę smyczkową i elektornikę

Bilety: 50 zł / 40 zł

Bilety online dostępne na stronie https://eok.vectorsoft.pl/MSI/mvc/pl.

Rezerwacje:

Biuro Koncertowe, Ratusz Staromiejski, tel. 55 237 47 49, 513 095 840, biuro@eok.elblag.eu

Sprawdź zniżki z Elbląską Kartą Dużej Rodziny oraz Strefę Tanich Biletów!

* Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany programu.

