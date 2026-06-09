Zapraszamy na Truso Fest 4, 2026! Widzimy się już 27 czerwca na dziedzińcu Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu w godzinach 12:00-19:00.

W programie m.in.: rejsy repliką łodzi wikińskiej, walka grup rekonstrukcji historycznej, spotkanie z odkrywcą osady Truso, pokazy ognia z pyłu bursztynowego, wykłady popularnonaukowe, warsztaty i gry dla dzieci.

Wstęp wolny | wszystkie atrakcje są darmowe!

Szczegółowy program wydarzenia (atrakcje dostępne przez cały czas trwania imprezy)

Bulwar

• Rejsy repliką łodzi wikińskiej (start z dziedzińca Muzeum, rejsy od godz. 12:00 do 18:00)

Liczba miejsc na statku jest ograniczona. Rejsy będą odbywać się co około 45 minut.

Dziedziniec Muzeum

• Obóz Drużyny Wikingów Nidhogg z Braniewa, Drużyny Wojów Bolesławowych „Białozór” z Olsztyna, Gautar z Brus i Drużyny Księcia Sambora

• Pokazy obróbki bursztynu

• Pokazy wytwarzania dziegciu

• Warsztaty garncarskie – możliwość wykonania naczynia

• Warsztat metalurgiczny z prelekcjami

• Warsztaty tworzenia motanek (słowiańskich, tradycyjnych lalek)

• Warsztaty z wytwarzania drewnianych naczyń i sprzętów kuchennych

• Warsztaty z gry w hnefatafl

• Mincerz – własnoręczne bicie monet

• Stanowisko tkackie

• Historyczne gry i zabawy dla dzieci i dorosłych

WYDARZENIA SPECJALNE

• 12:00–14:00 – wypiek podpłomyków i poczęstunek

• 12:30–13:30 – warsztaty tkania na bardku (limitowana liczba wejściówek do odbioru w kasie Muzeum)

• 12:30–13:00 – wykład popularnonaukowy: „Wizerunek Słowian Nadbałtyckich w sagach islandzkich” – dr hab. Jakub Morawiec, prof. Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (Sala Kominkowa, budynek Gimnazjum)

• 12:45–13:45 – gry plebejskie

• 13:00–13:15 – pokaz ognia z pyłu bursztynowego

• 13:30–14:00 – wykład: „Piastowskie matki skandynawskich władców” – dr hab. Jakub Morawiec, prof. Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (Sala Kominkowa, budynek Gimnazjum)

• 13:45-14:45 – szkoła szermierki historycznej dla dzieci 8-15 lat

• 14:00–15:00 – zwiedzanie wystawy „Truso. Legenda Bałtyku” z jej odkrywcą, dr. Markiem F. Jagodzińskim

• 15:00–15:15 – pokaz ognia z pyłu bursztynowego

• 15:30–16:30 – zwiedzanie wystawy „Truso. Legenda Bałtyku” z jej kuratorem, dr. Jakubem Jagodzińskim

• 16:30–17:30 – warsztaty tkania na bardku (druga tura, wejściówki w kasie Muzeum)

• 17:00 pokaz walk drużyn rekonstrukcyjnych

• 17:45–18:00 – główny pokaz ognia z pyłu bursztynowego

• 18:00–19:00 – Koncert zespołu KRIVE

Współpraca:

• Rejsy łodzią: Wikingowie Floty Jarmeryka II

• Warsztaty tkania na bardku: Nigdziekolwiek

• Wykłady: dr hab. Jakub Morawiec, prof. Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

• Pokazy walk i obozowisko: Drużyna Wikingów Nidhogg (Braniewo), Drużyna Wojów Bolesławowych Białozór (Olsztyn), Drużyna Gautar z Brus, Drużyna Księcia Sambora

• Warsztaty garncarskie i tworzenia naczyń drewnianych: Garncarnia na Mazurach

• Rekonstrukcja warsztatu metalurgicznego: Albin Sokół

• Pokazy pozyskiwania dziegciu: Piotr Kasprzyk

• Pokazy obróbki bursztynu i ognia z pyłu bursztynowego: Eryk Popkiewicz, Wojciech Ławrynowicz

• Stanowisko z rękodziełem Dom na kurzej nóżce - Reko&Craft

• Koncert: Zespół KRIVE w składzie: Marcin Rumiński, Kamil Drężek, Mateusz Dłutowski

• Prowadzenie imprezy: Jan Brzozecki

Punkt informacyjny:

Kasa Muzeum w budynku Gimnazjum oraz hol w budynku Podzamcza.