Zaprojektuj mural

 Elbląg, Zaprojektuj mural
Fot. Anna Dembińska, arch. portEl.pl

Z okazji przypadającej w 2025 roku 60. rocznicy Biennale Form Przestrzennych w Elblągu – wydarzenia o wyjątkowym znaczeniu dla rozwoju sztuki współczesnej w Polsce i tożsamości kulturowej naszego miasta – Prezydent Miasta Elbląga zaprasza artystów, projektantów oraz twórców związanych ze sztuką wizualną do udziału w konkursie na projekt muralu inspirowanego ideą Biennale oraz jego historycznym dorobkiem.

Celem konkursu jest promocja sztuki w przestrzeni publicznej, upamiętnienie tradycji elbląskiego Biennale i wzbogacenie estetyki miasta.

Zachęcamy do tworzenia projektów, które w nowoczesny i oryginalny sposób nawiązywać będą do dialogu pomiędzy sztuką a przestrzenią miejską – idei, która była fundamentem Biennale Form Przestrzennych. Autor najlepszego projektu otrzyma nagrodę w wysokości 5 000 zł.

Termin składania prac: do 12 listopada 2025 r.
       Prace można składać:

- mailowo na adres: dki@umelblag.pl lub

- osobiście w siedzibie Departamentu Kultury i Organizacji Imprez Urzędu Miejskiego
       w Elblągu, ul. Św. Ducha 3-4

Szczegółowe informacje o zasadach i wymaganiach nadsyłania prac konkursowych znajdują się w regulaminie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Elblągu.

