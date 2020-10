Zasłuchani w tangu – EOK, Tango Attack & Maciej Miecznikowski

fot. EOK

Do tanga trzeba dwojga…, a dokładniej Macieja Miecznikowskiego i Hadriana Tabęckiego. Pierwszy równie dobrze, co głosem, operuje fortepianem i gitarą, drugi dzieli czas między komponowanie, aranżowanie i koncertowanie. Połączą jednak siły, aby zaprezentować elbląskim melomanom to, co najpiękniejsze w świecie tanga, a dołączy do nich Elbląska Orkiestra Kameralna. 25 października, szkoła muzyczna - będzie się działo!

Koncert odbędzie się w rygorze sanitarnym, zgodnie ze wskazaniami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego. 25.10.2020, niedziela, 18:00 Sala Koncertowa Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu Wykonawcy: Maciej Miecznikowski – wokalista Tango Attack Elbląska Orkiestra Kameralna W programie m.in. Tanga i inne utwory. Rezerwacje: Biuro Koncertowe, Ratusz Staromiejski, tel. 55 237 47 49, www.eok.elblag.eu Bilety: 60 zł (normalny), 50 zł (ulgowy)

