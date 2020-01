Zatrzymać święta choć na chwilę...

Święta, święta i po świętach... A może warto przedłużyć nieco świąteczne chwile? I na przykład wybrać się na koncert Szalonych Małolat? Już w poniedziałek, 13 stycznia w sali św. Ducha Biblioteki Elbląskiej odbędzie się koncert pt. "Tylko jedna jest taka noc". Będzie świątecznie, rodzinnie i magicznie.

Na święta czekamy cały rok. Chciałoby się więc, by trwały jak najdłużej. Zadbają o to Szalone Małolaty, które już w poniedziałek wystąpią z repertuarem polskich kolęd i pastorałek. - Święta Bożego Narodzenia to święta jedyne w swoim rodzaju. Tęsknimy za nimi, czekamy na nie – mówi Katarzyna Panicz ze Studia Artystycznego Szalone Małolaty. - W tym roku zaśpiewamy siedem nowych utworów. Wybraliśmy kolędy i pastorałki lubiane i znane, łatwo wpadające w ucho. Zawsze staramy się dobrać repertuar tak, by sprostać gustom naszej publiczności. Ludzie chętnie wtedy śpiewają z nami i świetnie się bawią.

Artystyczne Studio Katarzyny Panicz liczy obecnie 76 uczestników w wieku od 5 do 18 lat. Obecnie zespół przebywa na Międzynarodowym Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie, a niedawno wrócił z nagrodą z prestiżowego Festiwalu Kolęd w Krakowie. - Jest to chyba nasza najcenniejsza nagroda – opowiada Katarzyna Panicz. - W jury zasiadała sama Elżbieta Zapendowska. A spośród 742 zgłoszonych na konkurs podmiotów wybrano 62 wykonawców, w tym nas. Byliśmy jedynym wyłonionym zespołem. Jury nie spotkało się wcześniej z tak wysokim poziomem, a Elżbieta Zapendowska powiedziała, że wybór był bardzo trudny, a nagród zbyt mało, by sprawiedliwie wyróżnić wszystkich, którzy na taką nagrodę zasłużyli.

Świąteczny koncert Szalonych Małolat cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Zostały ostatnie bilety. Do nabycia w siedzibie Studio przy ul. Willowej 1 w Elblągu. Rezerwacji można dokonywać pod numerami telefonów: 500 173 225 i 530 250 830.

Koncert pt. "Tylko jedna jest taka noc" już 13 stycznia o godzinach 17 oraz 19 w sali św. Ducha Biblioteki Elbląskiej. Bilety w cenie 35 zł.

Patronem medialnym wydarzenia jest Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl