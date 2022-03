\"Zazwyczaj inspiracje przychodzą spontanicznie\". Nowa wystawa w Galerii EL

„W życiu wygrała tylko jeden konkurs plastyczny, gdy w podstawówce narysowała siebie z papieżem w kosmosie” - to dość intrygujące wyznanie dotyczące autorki z zapowiedzi wczorajszego (10 marca) wernisażu w Galerii EL. Swoje prace, zebrane pod tytułem „Tak mi się wydaje”, w krużganku galerii, pokazała Natalia Dopkoska. Zobacz zdjęcia.

- Mogą się państwo spodziewać, że będzie jeszcze oprowadzanie kuratorskie (…), warsztaty dla osób dorosłych i dla dzieci inspirowane wystawą Natalii, o tym na pewno będziemy informować – mówiła o wydarzeniach, które mają towarzyszyć wystawie, Emilia Orzechowska, która jest kuratorką nowej ekspozycji w CSG EL.

- Dokumentuję to, co się działo, albo co dzieje się obecnie - mówi wystawie Natalia Dopkoska. Dodaje, że być może forma przyklejanych liter użyta w jej pracach ma nieco nostalgiczny charakter, ale same prace komentują bieżące sytuacje. Wiążą się też z synestetycznym postrzeganiem rzeczywistości. - Coś zobaczonego w rzeczywistości, jakaś zasłyszana piosenka, łączą się w mojej głowie w jakiś obrazek, który można tutaj zobaczyć – tłumaczy. Artystka podkreśla, że podoba się jej to, jak prace zostały pokazane w krużganku, choć jest on dość trudną przestrzenią wystawienniczą.

Autorka, jak czytaliśmy w zapowiedzi wernisażu, „prywatnie lubi długie spacery do Biedronki”.

- Zazwyczaj inspiracje przychodzą spontanicznie – mówi Natalia Dopkowska. To może się zdarzyć właśnie podczas jednego czy drugiego spaceru do sklepu...

Natalia Dopkoska pochodzi z Ostrołęki. Wraz z Piotrem Mańczakiem i Piotrem Mosurem współtworzy galerię sztuki UL w Gdańsku. Jak czytamy w zapowiedzi wystawy, jej prace odtwarzają elementy polskiej rzeczywistości, sa połączeniem obrazu i tekstu.

Przypomnijmy na koniec: Galeria EL włącza się w obecnie w pomoc Ukrainie. Podczas wernisażu sprzedawano symboliczne cegiełki, wkrótce w galerii ma ruszyć dzienna świetlica dla uchodźców.

- Będziemy starali się włączać te osoby w nasze działania edukacyjne - podkreśliła podczas wczorajszego wernisażu Emilia Orzechowska.

Prace Natalii Dopkoskiej można oglądać w krużganku Galerii EL do 8 maja. 17 marca odbędzie się w galerii podwójny wernisaż wystaw „Naczynia jakby połączone” Agaty Królak i „Nie wiedziałem, że jestem gwiazdą” Adrianny Leszczyńskiej.