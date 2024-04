Zbór w Jeziorze w cyfrowej formie

Fot. RPD w Elblągu

Regionalna Pracownia Digitalizacji w Elblągu przeniosła do cyfrowego świata kolejny zabytek architektoniczny – tym razem to zbór menonicki w Jeziorze. Ta wzniesiona w 1865 r. neogotycka świątynia jest śladem jednej z prężniej działających na Żuławach Elbląskich gmin menonickich. Niestety II wojna światowa, a później przekształcenie budynku w czasach PRL-u w sklep i magazyn dla PGR-ów doprowadziły do ogołocenia go z wyposażenia i powolnego niszczenia.

Jezioro to niewielka wieś w powiecie elbląskim, w gminie Markusy, na obszarze Żuław Elbląskich. Pierwsze wzmianki o menonitach, którzy w niej zamieszkali pochodzą z drugiej połowy XVI wieku. Przez stulecia gmina menonicka w Jeziorze była jedną z prężniej działających na Żuławach Elbląskich. Dziś po ich obecności we wsi i okolicach pozostała jedynie wzniesiona w 1865 roku neogotycka świątynia oraz znajdujący się w jej sąsiedztwie niewielki cmentarz. - Na budynek uwagę zwrócił nam Łukasz Kępski, historyk i przewodnik po Żuławach – jest unikalnym śladem po żuławskich menonitach, niestety z roku na rok jego stan się pogarsza – mówi Edyta Bugowska z Regionalnej Pracowni Digitalizacji. – Naszymi działaniami chcieliśmy przypomnieć o jego istnieniu, udokumentować je, pokazać, że w bliskim otoczeniu mamy zabytek, który niedługo może ulec zniszczeniu. Od kilku miesięcy Regionalna Pracownia Digitalizacji cyfryzuje zabytki, związane z Żuławami i życiem na tych ziemiach, jako pretekst wykorzystując przyszłoroczne obchody 500-lecie pierwszego chrztu anabaptystycznego. Do tego czasu na stronie RPD pojawi się cała kolekcja żuławskich obiektów, zarówno muzealnych, jak i architektonicznych, które mają być przyczynkiem do lepszego poznania tych terenów i ich historii. Regionalna Pracownia Digitalizacji, działająca w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid" w Elblągu od ponad 10 lat digitalizuje zabytki naszego województwa. Na stronie cyfrowewm.pl można zobaczyć m.in. formy przestrzenne, przydrożne kapliczki, sanktuarium w Krośnie czy pałac w Kwitajnach. Zdigitalizowany zbór menonicki w Jeziorze można zobaczyć tutaj.

Regionalna Pracownia Digitalizacji