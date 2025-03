Zgłoś się do eliminacji rejonowych 70. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego!

Zapraszamy do wzięcia udziału w 70. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego! Eliminacje rejonowe odbędą się 8 maja o godz. 10 w Scenie na piętrze w CSE "Światowid" w Elblągu.

Konkurs adresowany jest do młodzieży szkół ponadpodstawowych, osób dorosłych oraz seniorów. To wyjątkowa okazja, by zaprezentować swoje umiejętności recytatorskie, zdobyć cenne doświadczenie i wziąć udział w prestiżowej rywalizacji.

Uczestnicy będą ze sobą rywalizować w kategoriach:

- turniej poezji śpiewanej,

- turniej teatrów jednego aktora,

- turniej recytatorski,

- wywiedzione ze słowa.

Zgłoszenia do konkursu przyjmujemy do 24 kwietnia. Można je przesyłać na adres e-mail: dagmara.behrendt-nowicka@swiatowid.elblag.pl, pocztą tradycyjną na adres CSE "Światowid" w Elblągu lub dostarczyć je osobiście do Centrum Aktywności Społecznej w CSE "Światowid" w Elblągu.

Nie przegap tej wyjątkowej szansy – zapraszamy do udziału i życzymy powodzenia!

Regulamin konkursu

Karty zgłoszeniowe:

Konkurs poezji śpiewanej

Konkurs recytatorski

Teatr jednego aktora