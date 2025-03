Zgłoś się na Salon

Salon Elbląski to przegląd dokonań artystów plastyków związanych z Elblągiem i regionem elbląskim. Po raz kolejny Centrum Sztuki Galeria EL zaprezentuje dokonania tych twórców wizualnych na wystawie, której wernisaż odbędzie się 10 lipca 2025 roku.

Salon Elbląski to wydarzenie artystyczne, które organizowane jest od 1968 roku corocznie, a od lat 80. w cyklu biennalowym. Przez 50 lat funkcjonowania stał się najpoważniejszą cykliczną propozycją artystyczną lokalnego środowiska plastycznego. Wystawa gromadzi prace twórców uznanych i obecnych w kulturalnym pejzażu Elbląga od wielu lat, a także artystów, którzy dopiero wchodzą do zbiorowej świadomości elblążan. To również okazja do integracji elbląskiego środowiska artystycznego, a przede wszystkim ciekawa propozycja kulturalna dla mieszkańców Elbląga i turystów.

Do udziału w wystawie zgłaszać się mogą artystki/artyści profesjonalne/ni, tj. absolwentki/absolwenci wyższych uczelni artystycznych, członkinie/członkowie Związku Polskich Artystów Plastyków, Związku Artystów Rzeźbiarzy, ZPAP Polska Sztuka Użytkowa i innych związków twórczych. Organizator dopuszcza zgłoszenie do udziału w wystawie osób tworzących prace artystyczne, a niebędących absolwentami/kami uczelni artystycznej lub wydziału artystycznego. Warunkiem jest udokumentowany udział w życiu artystycznym regionu. Przyjmowane też będą zgłoszenia kolektywów artystycznych.