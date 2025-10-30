Zimowy koncert Projektu Muzyka

Wkrótce ogłosimy program 5. Festiwalu Filmów Familijnych, który odbędzie się między 1 a 7 grudnia 2025 roku w Kinie Światowid.Tymczasem zapraszamy na Koncert Zimowy Projektu Muzyka, który połączony będzie z Galą Festiwalu Filmów Familijnych 6 grudnia o godz. 16 - informuje Centrum Spotkań Europejskich w Elblągu.

Koncert zespołu Projekt Muzyka to muzyczne spotkanie w zimowo-świątecznym klimacie. Razem z dżdżownicą, która drzemie w drzewie, dogonimy kulig z końmi, sprawdzimy, czy zima może mieć latynoski temperament i wygrzebiemy ze śniegu rymy do zimy. To wszystko na żywo przy akompaniamencie różnych instrumentów takich jak: instrumenty klawiszowe, gitara, gitara basowa, ukulele, mandolina, flet poprzeczny, saksofon, klarnet, dzwonki, melodyka i perkusja. Będziemy wspólnie śpiewać, grać i ruszać się w rytm muzyki.



Skład zespołu:

Aleksandra Korpak | wokal, ukulele, flet, melodyka

Jan Korpak | instrumenty klawiszowe, klarnet

Maciej Zych | gitara, saksofon

Jakub Bruszewski | gitara basowa

Michał Romanowski | perkusja



Bilety w cenie 25 zł normalny/ 20 zł ulgowy już w sprzedaży na www.bilet.swiatowid.elblag.pl

Festiwal Filmów Familijnych w Kinie Światowid zrealizowano przy współudziale finansowym Samorządu Miasta Elbląga.