Zobacz, co zmalowali uczniowie Liceum Sztuk Plastycznych

Na pierwszym i drugim piętrze CSE Światowid można oglądać wystawę prac uczniów Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym. To roczne podsumowanie ich twórczości z wielu artystycznych dziedzin. Wystawa będzie czynna do końca wakacji. Zobacz zdjęcia z wernisażu.

Wernisaż wystawy odbył się w czwartkowe popołudnie. Zgromadził nie tylko młodzież i nauczycieli Liceum Sztuk Plastycznych, ale także bliskich, którzy przyszli podziwiać efekt twórczej pracy uczniów szkoły w Gronowie Górnym.

- Akcja dzieje się w 1888 roku – mówi o animacji, którą z grupą uczniów przygotowała Antonina Kur . – Inspiracja wzięła się z naszej wyobraźni. Kreatywność w naszej szkole jest na pierwszym miejscu. Akurat mieliśmy na historii temat o tych czasach, więc zaczerpnęliśmy z tego. Animację można obejrzeć na przygotowanych przez nas tabletach.

- Moje prace są bardzo proste. To były projekty na płytę do soundtracku z gry „Sygnalis”. To muzyka ambientowa, cicha, spokojna – mówi Marysia Bóberska, uczennica LSP.

Swoje prace uczniowie wykonywali w każdej ze szkolnej pracowni przez cały rok. Najlepsze zostały wybrane na wystawę.

- To rysunek, malarstwo, rzeźba, podstawy projektowania, podstawy fotografowania i filmu, jak również specjalizacje, które u nas są, czyli techniki druku artystycznego i projektowanie graficzne. Prace, które zobaczycie, nie są robione specjalnie od wystawę. Powstały w poszczególnych pracowniach i na koniec roku szkolnego nauczyciele z każdej z pracowni wybierają prace tak, by wystawa była ciekawa dla odbiorcy i prezentowała całe spektrum działalności podczas tego roku szkolnego – mówi Krystyna Brinkiewicz, dyrektor Liceum Sztuk Plastycznych, przyznając, że szkoła jest już po egzaminach wstępnych dla nowych uczniów. – Mamy standardową jedną nową klasę. Czekamy tylko na potwierdzenie świadectw przez przyszłych uczniów – dodaje.

Wystawę w Galerii Nobilis oraz na pierwszym i drugim piętrze CSE Światowid można oglądać do końca wakacji.