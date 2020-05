Krok 1: przeczytaj ten artykuł. Krok 2: weź udział w konkursie. Krok 3: zostań zwycięzcą! Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu zaprasza do udziału w naszych konkursach.

Z radością odbieramy kolejne wiadomości mówiące o tym, że kwarantanna powoli dobiega końca. Zanim jednak wrócimy do kin, teatrów i galerii, warto jeszcze wykorzystać ten czas, by w domowym zaciszu nagrać swoją ulubiona piosenkę albo napisać wiersz lub przygotować pracę plastyczną. W konkursach ogłoszonych przez Światowid można wziąć udział do 30 czerwca. Jest więc jeszcze trochę czasu na przygotowanie swojego zgłoszenia.

- Zapraszamy do udziału w trzech konkursach – mówi Paulina Ponichtera, organizatorka z CSE „Światowid”. – Ich celem jest stworzenie okazji - małym i dużym - do indywidualnych działań rozbudzających kreatywność. Nadesłane prace zostaną ocenione w trzech kategoriach wiekowych: pierwsza – dzieci w wieku od 6 do 12 lat, druga – młodzież w wieku 13-17 lat, a trzecia – dorośli 18+ lat.

Konkurs wokalny „Domowe śpiewanie” – Śpiewać każdy może, szczególnie w domowym zaciszu! Nagraj swoje wykonanie ulubionej piosenki w wersji audio lub wideo i podziel się nim z nami!

Konkurs literacki „Poezja na dobry humor” – W czasie pandemii brakowało Ci koncertów, wystaw i innych wydarzeń kulturalnych? Wyraź swoją tęsknotę za kulturą w formie wiersza i popraw humor sobie i innym.

Konkurs plastyczny „Wzorowa sztuka” – Jeśli lubisz wykonywać prace plastyczne, ten konkurs jest właśnie dla Ciebie! Zacznij od odwiedzenia strony internetowej Regionalnej Pracowni Digitalizacji www.cyfrowewm.pl. Zajrzyj do zakładki Katalog zbiorów, który zawiera ponad 600 obiektów, wybierz z niego jeden, odwzoruj go dowolną techniką i wyślij nam zdjęcie swojej pracy.

Jury przy ocenie prac uwzględniać będzie nawiązanie do tematu konkursów a także oryginalność, pomysłowość i estetykę wykonania. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe – książki czy gry planszowe.

Regulaminy i formularze zgłoszeń można znaleźć na stronie CSE „Światowid”, w zakładce Konkursy. Wyniki konkursów zostaną ogłoszone do 10 lipca na stronie internetowej, a laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo.

Szczegółowych informacji szukajcie pod numerem telefonu: 55 611 20 89 lub poprzez maila: paulina.ponichtera@swiatowid.elblag.pl.