„Żuławy” w Warszawie

Żuławy Wiślane to niezwykła kraina, wciąż nie do końca odkryta. Z jednej strony ślady Truso a z drugiej obszar chroniony jezioro Druzno i Mierzeja Wiślana. To tygiel religii, kultur i smaków.

To po horyzont rozciągające się uprawne pola, zielone łąki, szpalery wierzb, rowy, oczka wodne i groble. Na wystawie połączonej z wernisażem pokażemy unikalne piękno przyrody, niezwykłe krajobrazy czy unikatową dla tych terenów architekturę. Już w najbliższy piątek (27 stycznia) zapraszamy do Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie na wystawę zatytułowaną „Żuławy”. Swoje prace zaprezentują Halina Różewicz-Książkiewicz, Jerzy Domino i Alicja Król. Wernisaż wystawy odbędzie 27 stycznia o godz. 17 o poprzedzi go spotkanie z miłośnikami turystyki, które poprowadzi licencjonowany przewodnik po Żuławach – Benita Przewodniczka – początek spotkania o godz. 16. Miejsce - hol II p. Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. KEN w Warszawie ul. Gocławska 4.

Teresa Wojcinowicz, Elbląskie Towarzystwo Kulturalne