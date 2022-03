„Żyj kolorowo” – obrazy Barbary Wojtanowskiej

W marcu i kwietniu zapraszamy do Kostki/ filii nr 5 Biblioteki Elbląskiej na Osiedlu Zawada, gdzie można oglądać obrazy Barbary Wojtanowskiej. Są to piękne, kwiatowe kompozycje olejne i akwarele. Mamy nadzieję, że uroda kwiatów uchwycona przez autorkę, wniesie odrobinę dobrego nastroju i będzie choć chwilową odskocznią od obecnej trudnej sytuacji – zapraszają bibliotekarki z filii.

Barbara Wojtanowska – z zawodu jest nauczycielką plastyki. Uprawia malarstwo olejne, akwarele, akryl i pastel. Jej ulubioną techniką jest olej, ale chętnie maluje akrylem anioły na starych deskach. W swoim dorobku ma setki obrazów i aniołów, które znajdują się w kolekcjach prywatnych, instytucjach w Polsce i za granicą (m.in. Francja, Anglia, Stany Zjednoczone, Niemcy, Kanada). Uczestniczyła w wielu warsztatach i plenerach malarskich. Brała udział w licznych projektach artystycznych Stowarzyszenia „Jazowa”, m.in. „Inspiracje muzyką Chopina”, „Kraina na wodzie”, „Żuławskie symbole i barwy znaczeń w baśniach i legendach”, uczestniczka grupy twórczej przy bibliotece w Bolszewie. Należy do Salonu Kobiet Twórczych przy ZNP w Elblągu, Bałtyckiego Stowarzyszenia Marynistów „Mare Nostrum” w Gdyni, Koła Pasji Twórczych w Bolszewie. Współpracuje z różnymi organizacjami promującymi region kaszubski, Warmii i Mazur, kociewski i pomorski. Na swoim koncie ma wiele wystaw, m. in. w Sopocie, Gdyni, Gdańsku, Elblągu, Malborku, Sztumie, Kosakowie, Bolszewie, Nowym Dworze, Ostródzie, Tucholi, Wejherowie, Rewie, Górze. Jej prace zostały wyróżnione m.in. na Otwartym Salonie Plastycznym w Elblągu w 2008 r., gdzie zdobyła Grand Prix publiczności. Malarstwo jest moją pasją, wypełnia cały wolny czas i wtedy przenoszę się do innego świata. Daje mi ukojenie, radość, zapomnienie – mówi.

Wystawę można oglądać w godzinach otwarcia filii.

Więcej informacji:

Filia nr 5 KOSTKA

ul. Józefa Wybickiego 20

tel. (55) 625 60 95/96