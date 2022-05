Agrykola 8 czeka na Ruch Chorzów

Olimpia nie prezentuje husarskiego marszu, który z impetem sieje spustoszenie w szeregach przeciwników, prędzej idzie jak krew z nosa, bo może w kierunku I ligi, ale na pewno powoli i dodatkowo mało pewnie. W sobotę można próbować utrzymać marzenia o barażach, ale mecz z Ruchem Chorzów łatwy nie będzie.

Dla wielu mowa o barażach zapewne będzie mrzonką i zostanie odebrane jako bajdurzenie. Trener Kazimierz Górski używał trywialnego "dopóki piłka w grze, wszystko jest możliwe" co ostatnio w rzeczywistości udowadnia Real Madryt. Oczywiście znowu mogą pojawić się głosy, że to nie ten rozmiar kapelusza, że inny poziom, umiejętność, ogólny brak racjonalnych fundamentów do porównań. Jednak podstawą do dalszych działań jest boiskowa weryfikacja, a tutaj nadal istnieje szansa, można zdobywać punkty i walczyć o realizację scenariusza najbardziej pożądanego.

- Gdzieś temat baraży się przewija, ale po tym meczu możemy ten temat odhaczyć - mówił po ostatnim spotkaniu trener Grzegorczyk. Może zbyt emocjonalnie, może faktycznie należy o nich zapomnieć. - Widzę na co dzień jaką trener wykonuje pracę, jakim zaangażowaniem zaraża zespół, jak bardzo zależy mu na Olimpii, na wynikach, na tym abyśmy się rozwijali jako klub, ale również jako jednostki. Dlatego emocje po takich meczach są jak najbardziej zrozumiałe - podsumował słowa trenera Kamil Wenger.

Kapitana Olimpii zapytaliśmy również, czy baraże są priorytetem? - Nie chcę podejmować tego tematu, ponieważ za dużo dywagujemy, rozważamy, a za mało robimy na boisku aby te upragnione miejsce zająć. Musimy przejść do czynów, zacząć wygrywać.

Do zakończenia sezonu zasadniczego pozostały trzy mecze. Po nim cztery drużyny przejdą do rywalizacji o jedno dodatkowe miejsce premiowane awansem. Zainteresowanych jest kilku, przed wszystkim Ruch Chorzów, czyli najbliższy przeciwnik Olimpii, obecnie trzeci zespół w stawce. Jaka historia kryje się za tą drużyną, nie trzeba szerzej przypominać. Wielokrotny mistrz Polski to marka sama w sobie, chociaż w ostatnich latach lekko zakurzona.

Ruch jeszcze w kampanii 2016/2017 grał w Ekstraklasie, ale ostatecznie okazał się najsłabszą drużyną i spadł z ligi. Poziom niżej marzył się szybki powrót do elity, jednak nasilające się problemy kadrowe i finansowe wiązały się z kolejną degradacją. Potem występy w II lidze i kolejne rozczarowanie zakończone ostatnią pozycją w stawce. Pierwszy sezon w III lidze zakończyli na trzecim miejscu, ostatnia kampania w końcu przyniosła uśmiech na twarzach kibiców z Chorzowa, bo Ruch rozniósł w pył swoich konkurentów, zdobywając aż 92 punkty w 36 meczach, czyli o 11 więcej od drugiej Polonii Bytom.

W bieżących rozgrywkach “idą za ciosem” i utrzymują wysoką formę. Dotychczas zgromadzili 58 punktów, tracą do wicelidera Chojniczanki Chojnice 6 pkt, nad ósma Olimpią mają przewagę 13 oczek. Forma w ostatnich meczach pozostawia jednak wiele do życia. Chronologia ułożyła się dość nieoczekiwanie, bo w 28. kolejce Ruch wygrał na terenie mistrza eWinner II ligi Stali Rzeszów 2:1, potem rozpoczęła się trwająca seria bez zwycięstwa. Trzy kolejne mecze i tylko dwa punkty. Była porażka z Radunią Stężyca (0:1), potem dwa bezbramkowe remisy najpierw z Wisłą Puławy, a w ostatniej kolejce ze Zniczem Pruszków.

Jednak, mimo lekkiej zadyszki, Ruch jest pewny gry w barażach. Ma przewagę dziesięciu punktów nad szóstym Lechem II Poznań. Olimpia do rezerw ekstraklasowej drużyny traci trzy punkty.

Zasadniczo powstaje jedno pytanie: co zrobić, żeby wygrać? - Myślę, że każdy widzi czego brakuje... strzelonych bramek. Nawet mój karny ze Zniczem był bardzo słabo wykonany co wcześniej się nie zdarzało. Wszystko gdzieś siedzi w głowie. Myślę, że mecze, które były na styku jakbyśmy wygrali, dałoby to większą pewność siebie. - dzieli się swoimi spostrzeżeniami Kamil Wenger

Bilety

Stacjonarna przedsprzedaż wejściówek rozpoczęła się w środę, trwa do soboty w punkcie sprzedaży na parterze budynku klubowego od strony nowego parkingu czyli od ul. Kościuszki (za halą MOS). Biletów, ze względu bezpieczeństwa, nie można zakupić online. Więcej szczegółów na stronie klubowej.

- Nastawiamy się na święto piłkarskie. Chcemy wygrać dla tych wszystkich kibiców, którzy pokonują tysiące kilometrów, którzy są z nami na każdym wyjeździe, ale również dla tych, którzy przychodzą na mecze domowe. Rozmawiam z kibicami i widzę ich emocje, jak przeżywają, jak dobrze nam życzą, dlatego tym bardziej chciałbym, aby po ostatnim gwizdku ponownie mogli wrócić do domów z uśmiechem na twarzy i wewnętrzną dumą - zakończył Kamil Wenger.

Olimpia Elbląg - Ruch Chorzów w sobotę, 7 maja, o godz. 19:45. Transmisja spotkania w aplikacji mobilnej eWinner oraz na platformie streamingowej www.sportize.pl

Patronem medialnym ZKS Olimpia Elbląg jest Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl