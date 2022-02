Bez zwycięstwa i awansu

Brak doświadczenia – tak w skrócie można określić przyczyny porażki Olimpii Elbląg w eliminacjach mistrzostw Polski U19 w futsalu. Dziś w Elblągu żółto-biało-niebiescy przegrali wszystkie mecze i mogą się przygotowywać do startu rundy wiosennej w IV lidze. Zobacz zdjęcia.

Olimpia Elbląg była gospodarzem jednego z turniejów trzeciej fazy eliminacji do mistrzostw Polski U19 w futsalu. W hali MOS żółto-biało-niebiescy rywalizowali z Beniaminkiem Starogard Gdański, Heliosem Bonito Białystok i Teamem Lębork. I tu warto zaznaczyć, że są to kluby, gdzie futsal jest dyscypliną wiodącą. To właśnie większe doświadczenie rywali w grze na hali było czynnikiem mającym chyba największy wpływ na porażkę elblążan. Ale po kolei...

W meczu otwarcia żółto-biało-niebiescy podejmowali Beniaminka Starogard Gdański. Obie drużyny spotkały się już na turnieju drugiej fazy eliminacji. Wówczas po emocjonującym pojedynku wygrali elblążanie 3:2. Dziś... Zaczęło się bardzo obiecująco, kiedy po bramce Dominika Kozery w 5. minucie Olimpijczycy wyszli na prowadzenie. Wynik nie zmieniał się przez kolejne 10 minut (grano 2x 10 minut). W drugiej części meczu Kamil Roll wyrównał. I kiedy wydawało się, że spotkanie skończy się podziałem punktów, tuż przed końcową syreną ten sam zawodnik ponownie wpisał się na listę strzelców i pozbawił gospodarzy punktu.

W drugim meczu Helios Bonito Białystok pokonał 2:0 Team Lębork. Trzecie spotkanie pomiędzy Olimpią, a Teamem dla obu jego uczestników było „meczem o wszystko”. Przegrany definitywnie tracił szansę na awans. Znowu lepiej w mecz weszli podopieczni Karola Przybyły. Najpierw był ładny strzał w poprzeczkę, a potem prowadzenie po bramce Dominika Kozery w 4. minucie. Chwilę później wyrównał Michał Kobiela. Tuż przed końcem pierwszej części meczu Olimpijczycy stracili drugą bramkę. Ponownie na listę strzelców wpisał się Michał Kobiela wykorzystując rzut karny. Po przerwie goście błyskawicznie (35 sekund po rozpoczęciu gry) podwyższyli prowadzenie po golu Michała Małkowskiego. Sytuacja Olimpijczyków była zła. Żółto-biało-niebiescy złapali kontakt po kolejnej bramce Dominika Kozery cztery minuty przed końcem meczu.

I tu wyszedł brak doświadczenia z gry w hali. Mecz przebiegał w dość nerwowej atmosferze, doszło do sytuacji, kiedy każdy faul był już karany przedłużonym rzutem karnym. Pierwsi „przedłużonego” karnego doczekali się żółto-biało-niebiescy, ale nie wykorzystali sytuacji na doprowadzenie do remisu. Jak wykorzystywać „przedłużone” pokazali rywale chwile później. Michał Kobiela trzeci raz w tym meczu wpisał się na listę strzelców i ustalił wynik spotkania. Po dwóch porażkach Olimpia straciła szanse na awans do turnieju finałowego.

W kolejnym meczu Helios Bonito Białystok wygrał 2:1 z Beniaminkiem Starogard i jako pierwszy zespół zapewnił sobie awans do finału. Następne spotkanie pomiędzy Helios Bonito, a Olimpią nie miało już żadnego znaczenia dla układu tabeli.

Żółto-biało-niebiescy wyszli na prowadzenie w pierwszej połowie po bramce Konrada Łabeckiego. I utrzymali je do końca pierwszej części spotkania. W drugiej goście wzięli się do odrabiania strat. I już po 80 sekundach i bramkach Igora Pogorzelskiego oraz Fabiana Leonowicza wyszli na prowadzenie. Olimpijczycy próbowali się odgryzać, Adrian Szantyr zdobył bramkę na 2:2. Drużyna z Białegostoku zamierzała jednak zakończyć elbląski turniej z kompletem punktów. Najpierw Eryk Krajewski odzyskał prowadzenie dla podlaskiej drużyny. Pod koniec meczu Krzysztof Wojtkiewicz strzelił czwartą bramkę. Żółto-biało-niebiescy odpowiedzieli golem Łukasza Pokrywki i porażką 3:4 zakończyli eliminacje.

Dużo emocji przyniósł ostatni mecz turnieju Beniaminek Starogard Gdański vs Team Lębork. Zwycięzca awansował do finału, w przypadku remisu na turniej finałowy jechali starogardzianie. Bezbramkowy remis utrzymywał się bardzo długo. W drugiej połowie bramkarz z Lęborka strzelił bramkę samobójczą, chwile później piłkarze z województwa pomorskiego podwyższyli i to oni mogą pakować się na finały.

Piłkarzom Olimpii pozostaje przygotowywać się do startu rundy wiosennej IV ligi. We wczorajszym meczu sparingowym (na trawie) podopieczni Karola Przybyły pokonali A klasowy Agat Jegłownik 9:0.

Wyniki turnieju eliminacyjnego do Młodzieżowych Mistrzostw Polski U19.

Olimpia Elbląg – Beniaminek Starogard Gdański 1:2 (1:0) Bramka dla Olimpii: Kozera

Team Lębork – Helios Bonito Białystok 0:2

Olimpia Elbląg – Team Lębork 2:4 (1:2) Bramki dla Olimpii: Kozera x2

Beniaminek Starogard Gdański – Helios Bonito Białystok 1:2

Olimpia Elbląg – Helios Bonito Białystok 3:4 (1:0) Bramki dla Olimpii: Łabecki, Szantyr, Pokrywka

Beniaminek Starogard Gdański – Team Lębork 2:0

Końcowa kolejność: 1) Helios Bonito Białystok 9 pkt, 2) Beniaminek Starogard Gdański 6 pkt, 3) Team Lębork 3 pkt, 4) Olimpia Elbląg 0 pkt.

Olimpia: Szymonowicz – Żygielewicz, Baranowski, Czernis, Szantyr, Kozera, Płaza, Pokrywka, Łabecki

Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl jest patronem medialnym Olimpii Elbląg