Bitwa na dnie tabeli

W tygodniu emocjonowaliśmy się Ligą Mistrzów, gdzie najszybsi i najlepiej opłacani zawodnicy świata pisali kolejne rozdziały futbolowej epopei. Teraz przenosimy się w inną rzeczywistość, gdzie nie ma miliona kamer, ale jest milion powodów, by walczyć o każdy metr murawy. W sobotę Skra Częstochowa podejmie Olimpię Elbląg w meczu, który jak każdy jest o punkty, a dodatkowo może oznaczać coś więcej.

Podnieśli się, ale czy wstaną na nogi?

Gdyby licencja była człowiekiem, w Skrze traktowaliby ją jak najcenniejszy skarb. Klub jeszcze kilka dni temu nie był pewny, czy w ogóle rozpocznie rundę wiosenną, bo PZPN zawiesił jego prawo do gry. Powód? Biurokratyczna zagadka, dokument F-09, czyli finansowe zaległości wobec zawodników i pracowników. Po gorących negocjacjach, zbieraniu potwierdzeń przelewów i determinacji prezesa Artura Szymczyka, udało się jednak uratować ligowy byt. Czas na radość? Nie do końca, bo pierwsza ligowa przygoda w 2025 r. z Hutnikiem Kraków (1:3) brutalnie przypomniała, że sama licencja nie zdobywa punktów.

Trener Dariusz Rolak wraz z nowymi zawodnikami, m.in. Joao Guilherme z Chojniczanki i Bruno Garcią z MEAP Péra Chorioú Níssou, stara się sklecić zespół, który ma zapewnić pozostanie na szczeblu centralnym. Jednak po przegranej z Hutnikiem punktowa różnica nad Olimpią wynosi zaledwie jedno oczko, a częstochowianie mają o jeden mecz rozegrany więcej. Stwierdzić, że sytuacja jest napięta, to jak powiedzieć, że linoskoczek bez asekuracji “może czuć lekki dyskomfort".

Problemem Skry od lat jest brak trybun. Brak trybun oznacza brak kibiców. Brak kibiców oznacza brak wpływów z dnia meczowego, a to oznacza finansowe turbulencje. W Częstochowie przez trzy lata czekano na rozwiązanie kwestii infrastruktury, ale nadzieja coraz bardziej przypomina martwy punkt. Bez trybun nie będzie licencji na kolejny sezon. Bez licencji nie będzie 2. ligi. Brzmi dramatycznie? I właściwie tak jest.

Czy nadejdzie przełamanie?

Niestety, trzeba przypomnieć, że Olimpia wciąż czeka na pierwszy wyjazdowy komplet punktów w tym sezonie. Używając truizmu: każdy mecz to nowa okazja, by poprawić statystyki i udowodnić, że liczby nie definiują charakteru drużyny. Elblążanie nieustannie szukają swojego momentu. Ostatnia, pechowa porażka 1:2 ze Świtem Szczecin nie była powodem do zwieszenia głów, a wręcz przeciwnie: pokazała potencjał zespołu, a nowe twarze wniosły świeżość i impuls. Teraz czas przekuć to w twardą walutę futbolu, czyli punkty.

Trener Karol Szweda doskonale rozumie, że to właśnie w takich momentach hartuje się drużyna. – Ta złość, która teraz jest w nas, bo ta złość jest pozytywna, przełożymy na kolejne mecze i postaramy się, żeby skuteczność była na wyższym poziomie. Sytuacje, które stworzymy, musimy zamieniać na bramki. - podkreślił szkoleniowiec Olimpii na ostatniej konferencji prasowej.

Elblążanie muszą waleczność przełożyć na konkretne zdobycze. – Musimy w każdym meczu walczyć o życie. Do każdego spotkania będziemy optymalnie się przygotowywać, aby dawać sobie realne szanse na zwycięstwo. - dodał trener Szweda.

Mecz ze Skrą to nie tylko starcie o trzy punkty, ale również walka o mentalną przewagę i impuls do dalszej rywalizacji. W tak trudnej batalii o utrzymanie każde zwycięstwo może stać się punktem zwrotnym, który nada nową dynamikę rundzie wiosennej.

Ostatnie bezpośrednie spotkanie

W 4. kolejce Betclic 2. Ligi (10 sierpnia 2024 r.) Olimpia uległa Skrze Częstochowa 0:1. Gospodarze mieli swoje okazje, ale brakowało skuteczności, m.in. w 6. minucie Mateusz Kuzimski nie wykorzystał sytuacji sam na sam. Decydujący cios Skra zadała w 85. minucie, gdy po dośrodkowaniu Mateusza Winciersza Maksymilian Stangret zdobył jedyną bramkę meczu. Mimo ambitnej walki w końcówce elblążanie nie zdołali odwrócić losów spotkania.

Bilans konfrontacji

9 meczów: 6 zwycięstw Olimpii, 3 zwycięstwa Skry

bramki: 11:7 dla Olimpii

22.08.2018 r. - Olimpia Elbląg - Skra Częstochowa 1:0 (Bojas)

09.03.2019 r. - Skra Częstochowa - Olimpia Elbląg 2:1 (Markowski)

19.10.2019 r. - Skra Częstochowa - Olimpia Elbląg 0:2 (Lewandowski, Demianiuk)

11.07.2020 r. - Olimpia Elbląg - Skra Częstochowa 1:2 (Wenger)

02.12.2020 r. - Skra Częstochowa - Olimpia Elbląg 0:1 (Kiełtyka)

23.05.2021 r. - Olimpia Elbląg - Skra Częstochowa 1:0 (Tkaczuk)

11.08.2023 r. - Skra Częstochowa - Olimpia Elbląg 1:2 (Kuczałek x2)

24.02.2024 r. - Olimpia Elbląg - Skra Częstochowa 2:1 (Famulak, Yatsenko)

10.08.2024 r. - Olimpia Elbląg - Skra Częstochowa 0:1

Skra Częstochowa - Olimpia Elbląg w sobotę, 8 marca, godz. 17.

Patronem medialnym ZKS Olimpii Elbląg jest Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl