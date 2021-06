Budowa Olimpii rozpoczęta

Na stadionie przy ul. Moniuszki piłkarze Olimpii Elbląg rozpoczęli przygotowania do sezonu 2021/22. Trener Tomasz Grzegorczyk zapowiada szybką budowę zespołu i apeluje o cierpliwość. Zobacz zdjęcia z pierwszego treningu.

Piłkarze Olimpii Elbląg rozpoczęli dziś (30 czerwca) przygotowania do nowego sezonu II ligi. Tomasz Grzegorczyk miał do dyspozycji kilkudziesięciu piłkarzy, ale jak sam mówi drużyna jest w budowie. - Bardzo intensywnie to będzie wyglądało, jeżeli chodzi o budowę zespołu, bo zaszły dosyć duże zmiany. Potrzebujemy doświadczenia i jakości, na każdą pozycję jednego doświadczonego zawodnika i albo młodego, albo kogoś do rywalizacji – mówił Tomasz Grzegorczyk, nowy trener Olimpii Elbląg.

Szkoleniowiec żółto-biało-niebieskich pierwszych kandydatów do gry obejrzał już w sobotę. W test-meczu z rezerwami Olimpii zmierzyli się kandydaci do gry w II lidze. Na razie nie wiadomo, czy któryś z nich znalazł uznanie w oczach trenera. Czasu na kompletowanie składu jest bardzo mało. - Jesteśmy już po konkretnych rozmowach z konkretnymi zawodnikami wyrobionymi na polskich boiskach I i II ligi. Dużo zależy od tego, jak te rozmowy będą wyglądały. Trzeba to spiąć nie tylko pod względem sportowym, ale też organizacyjnie i finansowo. Na pewno chcemy wzmocnić ten zespół, to musi być mieszanka doświadczenia i młodości. Żeby młodość funkcjonowała, potrzebuje obok doświadczonych piłkarzy. Takich zawodników chcemy pozyskać – kontynuował Tomasz Grzegorczyk.

Kiedy więc możemy spodziewać się ogłoszenia transferów? - Mam nadzieję, że do piątku. Ale jak to będzie wyglądało, to zobaczymy. Nie jest to tylko zależne ode mnie – odpowiedział trener.

Pogoń Szczecin poinformowała, że jej zawodnik Bartosz Boniecki przejdzie w elbląskim zespole testy. Bartosz Boniecki jest pomocnikiem, ma 21 lat i stosunkowo niewielkie doświadczenie w seniorskiej piłce. W ubiegłym sezonie był zawodnikiem Arki Gdynia i Błękitnych Stargard.

Już we wtorek w Gdyni Olimpijczycy zmierzą się z tamtejszą Arką. W kolejną sobotę czeka ich towarzyskie spotkanie z Radomiakiem Radom w Gniewinie. - To są mocni sparingpartnerzy. Na pewno będzie to szansa, aby zawodnicy przyjechali i się pokazali. Ale nie mówimy o piłkarzach, których znamy i których już widzieliśmy. - mówił trener.

Sezon 2021/22 rozpoczyna się 31 lipca. W pierwszym spotkaniu elblążanie zmierzą się na wyjeździe z KKS Kalisz. 4 sierpnia w Siedlcach z miejscową Pogonią zagrają w rundzie wstępnej Pucharu Polski. W Elblągu podopiecznych Tomasza Grzegorczyka będzie można zobaczyć 7 lub 8 sierpnia, kiedy podejmą krakowskiego Hutnika. - Tego czasu jest mało, akurat w przypadku Olimpii dochodzi aspekt budowy drużyny. Na pewno będziemy chcieli, żeby to dobrze wyglądało pod względem wyników. Jako lider tej grupy będę apelował do kibiców o cierpliwość jeżeli chodzi o budowę drużyny. Niemożliwe jest zbudowanie zespołu w tydzień lub dwa. Ale na pewno będziemy starali się jak najszybciej to zrobić – apelował szkoleniowiec Olimpii.

Terminarz sparingów:

6 lipca: Arka Gdynia - Olimpia Elbląg (w Gdyni)

10 lipca: Radomiak Radom - Olimpia Elbląg (w Gniewinie)

17 lipca: Olimpia Elbląg - Olimpia Grudziądz w Elblągu

24/25 lipca: sparing w Elblągu. Przeciwnik nieznany.

Sezon w II lidze wystartuje w weekend 31 lipca - 1 sierpnia.