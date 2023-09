Chwilo trwaj. Olimpia o podtrzymanie passy

Kibice liczą na komplet punktów przy A8 (fot. Anna Dembńska)

Wrześniowy rejs po morzach II ligi jest dla Olimpii wręcz wymarzony. Pogoda dopisuje, do pełnej sprawności wracają kolejne ważne elementy elbląskiego okrętu i co najważniejsze - każda przygoda kończy się punktowymi łupami. Zanim tegoroczny wrzesień pozostanie wspomnieniem, na jego zakończenie w jego ostatnim dniu Olimpia zmierzy się we własnym porcie ze Stalą Stalową Wolą.

Żółto-biało-niebiescy już byli w ogródku, już witali się z gąską, ale ostatecznie nie zdobyli kompletu punktów z rezerwami ŁKS-u. Szkoda, tym bardziej że stracony gol padł w doliczonym czasie gry. Mimo wszystko spotkanie dostarczyło wielu pozytywnych faktów i statystyk. Elblążanie jako pierwsi naruszyli fundamenty twierdzy ŁKS-u, bo dotychczas żadnej drużynie nie udało się wywieźć z Łodzi choćby punktu. Dodatkowo Olimpia najlepiej punktuje we wrześniu w całej stawce drugoligowców, a miesiąc jeszcze się nie skończył. Stalówka w zeszłej kampanii okazała się najlepsza w III lidze grupy IV, w której wyprzedziła drugą Avię Świdnik o 6 punktów i tym samym wróciła na poziom centralny po trzech latach nieobecności. Po raz ostatni w II lidze występowała w sezonie 2019/2020, w meczach z Olimpią zdobyła cztery punkty, wygrywając w Elblągu i remisując u siebie. Swoją drogą wspominany sezon był bardzo specyficzny, bardzo wyrównany. 46 punktów zdobytych przez Stal nie zagwarantowało utrzymania, a 51 oczek zapewniło już grę w barażach o I ligę (Olimpia kończyła rozgrywki z 50 pkt). - Dramat. Przegrywamy ostatni mecz i spadamy do III ligi. Porażka. Nie ukrywam, również moja - pisał po spadku Stali rozgoryczony i zawiedziony prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny. Ambicje klubu znad Sanu zdecydowanie przewyższają grę w trzeciej lidze, dlatego ich powrót wydawał się jedynie kwestią czasu. Ostatnia kampania była naznaczona znakomitym stylem. Stal wygrała chociażby cztery ostatnie spotkania z rzędu, w których strzelała średnio ponad pięć goli na mecz. Ciekawym wątkiem jest również osoba trenera Ireneusza Pietrzykowskiego, który w zeszłym sezonie wygrał pierwszą rundę z ŁKS-em Łagów, a drugą ze Stalą. Zmiana pracy była związana przede wszystkim z wycofaniem ŁKS-u. W obecnej kampanii jednak nikt z drugoligowych przeciwników nie miał zamiaru rozkładać czerwonego dywanu i posypywać drogi płatkami róż. Poziom centralny przywitał czterema meczami bez zwycięstwa. Wszystkie spotkania odbyły się na wyjeździe, ale nie ze względu na problemy ze stadionem w Stalowej Woli, po prostu tak ułożył się terminarz. Przełamanie przyszło w 5. kolejce po wygranej z Chojniczanką Chojnice 5:2. Później wyniki były różne, ogólnie Stal ma na koncie 11 punktów: wygrała trzykrotnie, dwa mecze zremisowała, pięć przegrała. W delegacji wciąż nie odnieśli zwycięstwa (2 remisy, 4 porażki). Z perspektywy Olimpii cieszą kwestie personalne. Kolejni zawodnicy wracają do pełnej dyspozycji. W Łodzi kilka minut otrzymał rekonwalescent Bartłomiej Mruk, w Dobrym Mieście, gdzie rywalizowały rezerwy, 65 minut rozegrał Jakub Sangowski. Na L4 pozostają Dawid Danilczyk oraz Mariusz Gabrych, który 29 września przejdzie kontrolne MRI, dodatkowo za nadmiar żółtych kartek nie będzie mógł zagrać filar defensywy Łukasz Sarnowski. Jak wiemy, jeden z wicekapitanów Olimpii jest młodzieżowcem, tym samym w najbliższym meczu trener Gomułka musi poszukać optymalnego (innego) rozwiązania w kwestii wystawienia dwóch młodych piłkarzy. Zawsze jest jednak druga strona medalu, zatem cieszy fakt, że Sarnowski będzie gotowy na następny mecz, w którym Olimpia zagra na wyjeździe z olsztyńskim Stomilem. Bilans konfrontacji: 20 meczów: 4 zwycięstwa Olimpii, 8 remisów, 8 zwycięstw Stali bramki: 28:15 na korzyść Stali 23.08.1981 r. Stal Stalowa Wola - Olimpia Elbląg 5:1 (Fiłonowicz) 21.03.1982 r. Olimpia Elbląg - Stal Stalowa Wola 0:0 04.08.1985 r. Olimpia Elbląg - Stal Stalowa Wola 1:1 (Radowski) 15.03.1986 r. Stal Stalowa Wola - Olimpia Elbląg 3:0 02.11.1986 r. Stal Stalowa Wola - Olimpia Elbląg 5:0 07.06.1987 r. Olimpia Elbląg - Stal Stalowa Wola 1:0 (Boros) 09.10.2010 r. Stal Stalowa Wola - Olimpia Elbląg 1:0 14.05.2011 r. Olimpia Elbląg - Stal Stalowa Wola 0:0 01.09.2012 r. Olimpia Elbląg - Stal Stalowa Wola 0:0 05.06.2013 r. Stal Stalowa Wola - Olimpia Elbląg 2:1 (Graczyk) 24.08.2013 r. Stal Stalowa Wola - Olimpia Elbląg 1:0 29.03.2014 r. Olimpia Elbląg - Stal Stalowa Wola 1:0 (Kolosov) 24.08.2016 r. Olimpia Elbląg - Stal Stalowa Wola 1:1 (Ł.Pietroń) 18.03.2017 r. Stal Stalowa Wola - Olimpia Elbląg 1:1 (Ł.Pietroń) 03.09.2017 r. Olimpia Elbląg - Stal Stalowa Wola 2:2 (Kurbiel, Szuprytowski) 31.03.2018 r. Stal Stalowa Wola - Olimpia Elbląg 0:1 (Niburski) 06.10.2018 r. Olimpia Elbląg - Stal Stalowa Wola 3:2 (Lewandowski, Sedlewski, Kuczałek) 24.04.2019 r. Stal Stalowa Wola - Olimpia Elbląg 1:0 25.08.2019 r. Olimpia Elbląg - Stal Stalowa Wola 0:1 03.06.2020 r. Stal Stalowa Wola - Olimpia Elbląg 2:2 (Demianiuk x2) Olimpia Elbląg - Stal Stalowa Wola w sobotę, 30 września, godz. 17:30. Transmisja spotkania w WP Pilot oraz online w aplikacji i na stronie internetowej TVP Sport. Patronem medialnym ZKS Olimpii Elbląg jest Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl qba

