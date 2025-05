Cudu nie było, trener odsunięty od pierwszego zespołu

W dwóch ostatnich meczach w II lidze elbląską Olimpię poprowadzi dotychczasowy asystent Krzysztof Hebbda. Dotychczasowy trener Karol Szweda został odsunięty od pierwszego zespołu.

„ZKS Olimpia Elbląg informuje, że decyzją zarządu trener Karol Szweda został odsunięty od prac I zespołu. Drużynę w ostatnich meczach poprowadzi dotychczasowy asystent trenera - Damian Hebda.“ - poinformowała Olimpia Elbląg w swoich mediach społecznościowych.

Karol Szweda został pierwszym trenerem Olimpii Elbląg w grudniu ubiegłego roku. Miał dokonać cudu i utrzymać żółto-biało-niebieskich w II lidze. Cudu nie było, Olimpia w kiepskim stylu spadła do III ligi. Pod wodzą Karola Szwedy żółto-biało-niebiescy zdobyli 8 punktów w 14 meczach, co daje średnią 0,57 pkt na mecz. 2 zwycięstwa (1:0 z Chojniczanką Chojnice i 1:0 z GKS Jastrzębie i 2 remisy (1,1 z Olimpią Grudziądz i 1:1 z rezerwami ŁKS Łódź) okazało się za mało, aby chociaż powalczyć do końca o utrzymanie.

Olimpii do końca sezonu pozostały dwa mecze: w najbliższa sobotę (31 maja) w Elblągu podejmie Polonię Bytom, tydzień później pożegna się z II ligą w Grodzisku Mazowieckim, gdzie zmierzy się z miejscową Pogonią. Rywale żółto-biało-niebieskich już zapewnili sobie awans na zaplecze Ekstraklasy.

W dwóch ostatnich meczach Olimpijczyków poprowadzi Krzysztof Hebbda, dotychczasowy asystent Karola Szwedy. Przed klubowymi działaczami zadanie znalezienia szkoleniowca, który poprowadzi Olimpię w III lidze w następnym sezonie.