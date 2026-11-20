Czas na rewanże

Pierwsza runda zamknęła za sobą drzwi, terminarz zostawił jednak dwa rachunki do uregulowania jeszcze przed zimą. Olimpia rozpocznie rewanże w Płocku, gdzie spróbuje zatrzymać wyjazdowy zjazd, przypomnieć smak zdobytej bramki i odpowiedzieć Wiśle II za porażkę poniesioną na inaugurację sezonu. Zadanie trudne, ale dalekie od niewykonalnego. Gospodarze również zgubili ostatnio rytm.

Ten sam dorobek, cichsza ofensywa

Olimpia zakończyła pierwszą rundę na 12. miejscu. Sześć zwycięstw, trzy remisy i osiem porażek przyniosły 21 punktów, czyli dokładnie tyle samo, ile mieli po siedemnastu kolejkach poprzedniego sezonu. Droga do identycznego dorobku wygląda jednak zupełnie inaczej. Rok temu bilans bramkowy wynosił 28:33, obecnie 21:26. Olimpia strzela mniej, ale również rzadziej pozwala trafiać rywalom. Liczby dobrze oddają charakter zespołu, który potrafi zamknąć dostęp do własnej bramki, ale zbyt często odcina również własną drogę do siatki przeciwnika. Pięć ostatnich kolejek przyniosło pięć punktów i bilans 3:5, a w trzech spotkaniach Olimpia nie zdobyła gola. Szczególnie bolesna była porażka 0:2 ze Świtem, bo rywal nie musiał wspinać się na wyżyny. Wystarczyły dwa konkrety oraz cierpliwe oczekiwanie na błędy Elblążan. Tabela nie daje przy tym większego komfortu. Wisła II zajmuje 7. miejsce, ma 25 punktów i bilans 30:29, ale przy niewielkich różnicach w środku stawki jeden wynik może wyraźnie zmienić perspektywę obu zespołów.

Płock przestał być twierdzą

Rezerwy Wisły przez większą część rundy bardzo dobrze czuły się przed własną publicznością. Osiem domowych spotkań przyniosło cztery zwycięstwa, trzy remisy i tylko jedną porażkę, przy bilansie bramkowym 17:15. Ostatnich pięć kolejek dało Nafciarzom zaledwie cztery punkty oraz bilans 6:10. Forma gospodarzy również nie tworzy więc pomnika stabilności. Potencjału ofensywnego lekceważyć jednak nie wolno. Wisła zdobyła dziewięć bramek więcej od Olimpii, a za 12 z 30 trafień odpowiada Marcin Kościelecki. Napastnik sam wypracował 40 procent całego dorobku bramkowego zespołu. Elblążanie poznali jego skuteczność już 31 lipca. Tomasz Kaczmarek otworzył wtedy wynik, Olimpia długo prowadziła, później wystarczyło pięć minut nieuwagi. Kościelecki trafił w 71. i 76. minucie, zamieniając udaną inaugurację gospodarzy w porażkę 1:2. Nie była potrzebna wielka ofensywa. Wisła wykorzystała dwa stałe fragmenty oraz chwilę, w której Olimpia straciła kontrolę nad własnym polem karnym.

Historia idealnie podzielona

Bezpośredni bilans rezerw Wisły z Olimpią układa się z niemal laboratoryjną symetrią. Drużyny spotkały się trzy razy. Każda odniosła jedno zwycięstwo, raz padł remis, bilans bramek wynosi 4:4. Jesienią poprzedniego sezonu Olimpia wygrała w Elblągu 2:1 po golach Oskara Kordykiewicza i Mateusza Młynarczyka. Wiosenny rewanż w Płocku zakończył się wynikiem 1:1. Obie bramki padły z rzutów karnych. Szymon Łapiński wyprowadził gospodarzy na prowadzenie, Dominik Kozera odpowiedział w końcówce. Czwarty rozdział ma szansę przechylić ten idealnie równy bilans. Olimpia pojedzie jednak do Płocka z niewygodnym bagażem. Cztery ostatnie delegacje przyniosły dwa remisy i dwie porażki.

Wracają potrzebne argumenty

Sytuacja kadrowa wygląda odrobinę lepiej niż przed spotkaniem ze Świtem. Joao Augusto i Tomasz Kaczmarek wrócili do treningów, ale sam udział w zajęciach nie przesądza jeszcze o miejscu w składzie, poszerza jednak pole manewru Karola Przybyły. Powrót Kaczmarka ma dodatkowy wymiar. Pomocnik zdobył pierwszą ligową bramkę Olimpii w obecnym sezonie właśnie przeciwko Wiśle II. Augusto daje natomiast więcej swobody między liniami, potrafi przyspieszyć akcję i szukać pojedynków, których wyraźnie brakowało w Nowym Dworze Mazowieckim. Olimpia nie potrzebuje w Płocku kolejnej poprawnej obecności przy piłce. Potrzebuje zawodników zdolnych zamienić posiadanie w realne zagrożenie.

Wisła II Płock - Olimpia Elbląg, sobota, 21 listopada, 12:00, Stadion Miejski im. Bernarda Szymańskiego przy ul. Sportowej 3 w Płocku. Transmisja na kanale Wisły Płock na platformie YouTube.