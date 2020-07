Dawid Jabłoński: Nie mamy nic do stracenia

- To zwycięstwo było nam potrzebne, żeby się mentalnie podbudować – powiedział Dawid Jabłoński, strzelec pierwszej bramki we wczorajszym meczu z Legionovią Legionowo. Żółto-biało-niebiescy wygrali 2:1 po bramkach Dawida Jabłońskiego i Michała Kiełtyki.

- Miało być od razu podanie na mnie, wysoka długa piłka. Ostatecznie najpierw było rozegranie przez środek i dopiero strzeliliśmy – Dawid Jabłoński, strzelec pierwszego gola ujawnił kulisy tej akcji.

- Jeżeli przejeżdżamy kawał drogi i dostajemy gola w 14 sekundzie [Olimpia wyszła na prowadzenie już w 12 sekundzie – przyp. SM], to wiadomo jak się mecz układa – mówił Bogdan Jóźwiak, trener Legionovii Legionowo.

- Bardzo fajna, składna akcja – dodał uśmiechnięty Dariusz Kaczmarczyk, trener Olimpii Elbląg.

Mecz jeszcze się dobrze nie zaczął, a Legionovia już musiała gonić wynik. Dla młodego zespołu Olimpii to była pewnego rodzaju nowość.

- W ostatnich meczach pierwsi traciliśmy bramki. To było nam potrzebne, żebyśmy to my pierwsi zdobyli gola. I wtedy zwycięstwo dowieźć do końca – kontynuował Dawid Jabłoński.

- Mecz układał się po naszej myśli. Realizowaliśmy, to co sobie założyliśmy przed meczem. W pewnym momencie daliśmy się zaskoczyć i Legionovia doprowadziła do remisu. Ale dość szybko odpowiedzieliśmy – mówił Dariusz Kaczmarczyk.

Olimpijczyków nie podłamała stracona bramka. Wręcz przeciwnie, nie mając nic do stracenia elblążanie ruszyli do bardziej zdecydowanych ataków i kilkanaście minut później odzyskali prowadzenie.

- Jesteśmy zadowoleni z trzech punktów. Dziś młodzież stanęła na wysokości zadania. Inny obraz meczu, inna gra w porównaniu z poprzednim spotkaniem. Część tej młodzieży potwierdza, że warto na nich stawiać – podsumował trener Olimpii.

- To zwycięstwo było nam potrzebne, bo od trzech meczów nie wygraliśmy. W drużynie jest wielu młodych zawodników, ten sukces był potrzebny, żeby się mentalnie podbudować. Walczymy do końca, nie mamy nic do stracenia – dodał strzelec pierwszej bramki.

Zwycięstwo nad Legionovią Legionowo dało Olimpii utrzymanie w II lidze bez względu na wyniki meczów ostatniej kolejki.

Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl jest patronem medialnym ZKS Olimpia Elbląg