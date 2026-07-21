Do (Akademii) Olimpii wraca z misją

Przez lata w Olimpii II nie brakowało młodości. Teraz ma pojawić się również doświadczenie. Dobrze znane nazwiska wracają do Elbląga z rolą wykraczającą poza samą grę. Mają pomóc drużynie i wspierać zawodników stawiających pierwsze kroki w seniorskim futbolu.

Zawodnicy doskonale znani przy Agrykola - tacy mają się pojawiać, aby swoim bagażem doświadczeń wspierać młodzież wchodzących do seniorskiej piłki, ale również będą stanowić wzmocnienie szkolenia w Akademii. Oleksiy Prytuliak ma za sobą występy w Olimpii i zapisał się w pamięci kibiców przede wszystkim bramką zdobytą w pamiętnym meczu z Elaną Toruń, która pomogła uratować drugoligowy byt. Nie należy jednak patrzeć ten transfer wyłącznie przez pryzmat sentymentów. Głównym miejscem pracy będzie przede wszystkim druga drużyna Olimpii. Tam właśnie ma pełnić rolę boiskowego przewodnika i wspierać piłkarskim doświadczeniem.

W ostatnich latach wielokrotnie podkreślano, że Olimpia II opiera się niemal wyłącznie na nastolatkach. Taki model ma wiele zalet, ponieważ młodzi zawodnicy szybciej otrzymują szansę gry. Równocześnie każdy trener wie, że sama młodość nie wystarczy. Czasami jedna podpowiedź doświadczonego kolegi z zespołu znaczy więcej niż kilka minut analizy w szatni. Jednak pewnych zachowań nie da się nauczyć wyłącznie z tablicy taktycznej. Takie rozwiązania od lat funkcjonują w najlepszych akademiach piłkarskich w Polsce. Wystarczy spojrzeć na model pracy stosowany przez Lech Poznań, którego rezerwy regularnie wspierają bardziej doświadczeni zawodnicy. Ich obecność nie blokuje rozwoju młodzieży, tylko go przyśpiesza.

Nie oznacza to jednak, że piłkarz został sprowadzony wyłącznie do roli nauczyciela. Rezerwy zawsze pozostają bezpośrednim zapleczem pierwszej drużyny. Jeśli Prytuliak pokażą odpowiednią formę, nic nie będzie stało na przeszkodzie, aby walczył również o miejsce w kadrze pierwszego zespołu. Należy pamiętać także, że Prytuliak będzie pełnić rolę trenera w Akademii Olimpii.

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